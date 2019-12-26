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Город
26.12.2019 16:12
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ГУП «Пассажиравтотранс» выбрал поставщика автобусов в лизинг на 3,8 млрд рублей. Сбербанк пытался, но проиграл

ГУП «Пассажиравтотранс» подвел итоги двух аукционов, в ходе которых определил поставщика 200 автобусов. Протоколы подведения итогов тендера 26 декабря были опубликованы на сайте госзакупок.

На кону было два контракта общей стоимостью 3,97 млрд рублей. В обоих аукционах выиграла компания «СВ-Транспорт», сделав более выгодное предложение, чем Сбербанк. В одном из случаев компания снизила цену с 1,67 млрд до 1,58 млрд. Сбербанк предложил на 17 млн дороже и проиграл. Во втором случае «СВ-Транспорт» с 2,3 млрд рублей скинул ценник до 2,224 млрд рублей, а Сбербанк опустился до 2,248 млрд рублей.

«Фонтанка» позвонила по указанному на сайте «СВ-Транспорт» телефону, однако на том конце трубки оказался лишь автоответчик: «Абонент временно недоступен, перезвоните позже».

Как следует из техзадания, сотня автобусов будет односекционной, а еще сотня двухсекционной. Автобусы будут иметь низкий пол и высокий экологический класс двигателя, а салоны – оснащены зарядным устройствами для телефонов. На валидаторе в любом из салонов таких автобусов можно будет оплатить проезд банковской картой. Транспорт планируют закупить с использованием механизма лизинга.


В ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали о том, какого подвижного состава ждут от «СВ-Транспорта». «Компания может предоставить автобусы с улучшенными характеристиками, но подходящие под требования техзадания. А сюда попадают даже европейцы. Компания  несет все риски, связанные с поставкой (сроки и прочее). Поэтому изменения допускаются», – рассказали в ГУПе.

Одна из интриг, которая сопровождает поставки транспорта, – цвет новой техники. Он в закупочной документации не был указан. В «Пассажиравтотрансе» сказали, что решения по этому вопросу пока нет. Напомним, что в начале ноября Смольный совместно с ФК «Зенит» выпустил ярко-голубые автобусы на маршруты №1 и 3. Власти объявили, что, по итогам опроса, который проводился на сайте ГКУ «Организатор перевозок», граждане изъявили желание видеть на улицах города общественный транспорт, раскрашенный в клубные цвета.

Тендер на большие автобусы был объявлен в конце ноября, а на односекционные – в первых числах декабря.

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