Компания – оператор «Тинькофф-арены» требует в суде предоставить ей льготы по налогам. Уверяют, что чиновники проверяли здание в неурочное время

ООО «Концертно-спортивный комплекс «М-1 Арена» обратилось в арбитраж с иском к комитету по контролю за имуществом Петербурга с требованием включить недавно построенное здание в льготный список плательщиков налога на имущество.

Как пояснили 26 декабря в компании, речь идет о положенном ей праве платить налог не по балансовой, а по кадастровой стоимости. Разница между этими цифрами двукратная: 1,1 млрд рублей — балансовая, 470 млн рублей — кадастровая. Отсюда и разница в налоге: около 23 млн рублей, которые теперь придется платить владельцу «Тинькофф-арены», против примерно 9 млн, которые он считает более справедливой цифрой.

Льготы положены тем, у кого более 20% площадей уже заняты действующими арендаторами — офисными и торговыми объектами. Якобы из-за невнимательности представителей комитета, которые обследовали здание, количество занятых площадей было занижено. В действительности, пояснил продюсер Вадим Финкельштейн, который ранее выступал учредителем «КСК М-1 Арена», новая арена занята арендаторами даже больше, чем требуется, чтобы получить льготы. А причина ошибки чиновников в том, что они пришли на осмотр здания в утреннее время, когда большинство работающих в «Тинькофф-арене» точек общепита еще не были открыты — они начинают работу вечером.

Закрытые двери кафе якобы и стали причиной того, что их площади не пошли в зачет реально работающих объектов. Так что требуемых для получения льгот 20% занятых квадратных метров (от общих 12 тыс. кв. м) представители комитета не насчитали, зафиксировав в своем протоколе цифру 16%.

В поданном в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иске «КСК М-1 Арена» просит отменить решение комитета и обязать его включить «Тинькофф-арену» в льготный перечень.



