Россиянам посоветовали в праздники идти в Эстонию пешком. Названы часы пик на границе с Финляндией
Сергей Николаев, "Фонтанка.ру"
Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 26 декабря обозначило пиковые часы на границе с Финляндией и Эстонией в период новогодних праздников, когда проектная пропускная способность погранпунктов увеличится в два раза.
По данным ведомства, пробок избежать не удастся с 08.00 до 16.00 часов 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4 января 2020 года (по выезду из России) и с 16.00 до 23.00 часов 6, 7, 8, 11 и 12 января (по въезду в РФ).
На пассажиропотоке скажется и количество дополнительных автобусных рейсов, назначенных на праздничные дни.
Также ФСБ напоминает, что граждане РФ и Эстонии могут пересекать границу на своих двоих «в пешеходном пункте пропуска «Ивангород» (Парусинка), где значительного увеличения пассажиропотока в период пиковых нагрузок в других пунктах пропуска не отмечается».
Россиян просят отнестись к «временным трудностям» с «терпением и пониманием».
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