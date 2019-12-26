Петербургские фигуристы лидируют после короткой программы на чемпионате России

Фигурист из Петербурга Макар Игнатов занимает первое место после короткой программы на чемпионате России в Красноярске в четверг, 26 декабря. На второй и третьей строчке также расположились петербуржцы: Андрей Мозалёв и Пётр Гуменник, соответственно.

Целиком список выступивших выглядит следующим образом:

1. Макар Игнатов — 88,88





2. Андрей Мозалёв — 88,34

3. Пётр Гуменник — 88,06

4. Дмитрий Алиев — 87,35

5. Андрей Лазукин — 85,56

6. Антон Шулепов — 81,17

7. Даниил Самсонов — 80,88

8. Александр Самарин — 80,68





9. Сергей Воронов — 79,61

10. Леонид Свириденко — 78,61

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 27 декабря. Действующим чемпионом России является Максим Ковтун, в апреле завершивший карьеру.

Сегодня с короткими программами также выступят танцевальные и спортивные пары. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 29 декабря.