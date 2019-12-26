Петербургские фигуристы лидируют после короткой программы на чемпионате России
Фигурист из Петербурга Макар Игнатов занимает первое место после короткой программы на чемпионате России в Красноярске в четверг, 26 декабря. На второй и третьей строчке также расположились петербуржцы: Андрей Мозалёв и Пётр Гуменник, соответственно.
Целиком список выступивших выглядит следующим образом:
1. Макар Игнатов — 88,88
2. Андрей Мозалёв — 88,34
3. Пётр Гуменник — 88,06
4. Дмитрий Алиев — 87,35
5. Андрей Лазукин — 85,56
6. Антон Шулепов — 81,17
7. Даниил Самсонов — 80,88
8. Александр Самарин — 80,68
9. Сергей Воронов — 79,61
10. Леонид Свириденко — 78,61
Произвольную программу фигуристы представят завтра, 27 декабря. Действующим чемпионом России является Максим Ковтун, в апреле завершивший карьеру.
Сегодня с короткими программами также выступят танцевальные и спортивные пары. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 29 декабря.