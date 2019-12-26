Из пожара в доходном доме герцога Лейхтенбергского спасли женщину. Огонь взобрался на чердак и сдался

Сотрудники МЧС справились с открытым огнём, разгоревшимся в дореволюционном доме на Петроградской стороне 26 декабря. Из шестиэтажки эвакуировали девятерых, в том числе жительницу горевшей квартиры.

Как сообщили в ведомстве, пожар на Большой Зелениной, 28, локализован в половине третьего дня. За час огонь из квартиры на шестом этаже перебрался на чердачное помещение, захватил крышу и получил повышенный номер сложности 1-БИС. Обгорели 53 квадратных метра.

«Из горящей квартиры эвакуировали женщину, еще 8 человек были эвакуированы из соседних квартир. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнили в МЧС.

Здание на Большой Зелениной построено в 1904–1905 годах по проекту архитектора Фёдора фон Постельса. Дом в стиле модерн включён в перечень объектов, представляющих культурную ценность, как доходный дом герцога Лейхтенбергского. Оценкой ущерба от пожара займутся специалисты комитета по охране памятников. В КГИОП подтвердили, что уже знают о возгорании.



