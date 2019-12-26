На Дунайском завершен план «Перехват». В BMW нашлись заложник, похитители, деньги и оружие

автор фото - «Фонтанка.ру»

Зашкаливающее количество полицейских встревожило жителей Фрунзенского района Петербурга днём 26 декабря. Более десятка сотрудников в форме у чёрного БМВ на Дунайском проспекте привлекли внимание случайных свидетелей. Эта картина стала финалом плана «Перехват», в ходе которой были задержаны похитители мужчины из Петергофа.

В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры с камеры видеонаблюдения у дома на улице Чичеринской в Петродворце, где сегодня днем было совершено преступление. На них местный житель выходит из подъезда, доходит до своего БМВ и садится в него. В это же время к парковке подлетает белая «девятка», из которой высыпают трое. Далее всё происходит, как в фильме: водителя «Бумера» вытаскивают из салона, предположительно избивают и усаживают на заднее сиденье, а кто-то из злоумышленников садится за руль, и машина уезжает. Следом едет не случайный ВАЗ.

Остановке БМВ в Купчино предшествовало сообщение патрульного по рации: «Автомобиль проследовал Витебский, 107 – от КАДа к Дунайскому проспекту, прошу принять меры к задержанию». Уже на Дунайском злоумышленников выдернули из машины и уложили на газон. Все трое – уроженцы Кабардино-Балкарии, мужчинам по 29 и 30 лет. В автомобиле с заложником нашлись пистолет, скотч, нож, пачка пятитысячных купюр и узел из ремней безопасности, которыми был связан пленённый.





В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказали, что сообщение о похищении человека из двора на Чичеринской в Петергофе поступило около 11 утра. О происшествии доложили очевидцы. Полицейские, прибыв на место, установили, что на БМВ увезли 44-летнего официально не трудоустроенного петергофца. Со слов жены, на жизнь он зарабатывал валютными операциями.

Потерпевший жив, с места задержания он был отправлен в НИИ скорой помощи. Сейчас полиция разыскивает четвёртого участника похищения. Он бросил свой белый ВАЗ на КАД в Красносельском районе и сбежал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанным.