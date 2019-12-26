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Строительство
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26.12.2019 15:15
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ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию ЖК «Славянка»

ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию ЖК «Славянка»

ПСК

ГК «ПСК» получила Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района. Комплекс на 1029 квартир стал одним из самых крупных, введённых в этом году в Петербурге. Передача ключей начнётся с января.   

Строительство ЖК «Славянка» началось в 2018 году, менее чем за полтора года собственным строительным подразделением ГК «ПСК» построены два здания общей площадью более 56 тыс. кв. м, благоустроена придомовая территория. У каждого из двух корпусов собственный двор с оборудованными детской и спортивной площадками, скамейками и фонарями.

Квартирография домов включает в себя варианты от студий до четырёхкомнатных площадью от 19 до 115 кв. м. Часть квартир сдаётся с отделкой. Начиная с 3 этажа, в каждой квартире предусмотрен балкон или лоджия. На первых этажах находятся коммерческие помещения площадью от 100 до 440 кв. м.

Строительство ЖК «Славянка» сформировало облик одного из самых молодых микрорайонов Петербурга. Дома выполнены в неоклассическом стиле. Черта, отличающая «Славянку» от большинства новостроек Петербурга – средняя этажность зданий, что создаёт архитектуру, комфортную для восприятия.

Славянка – одна из быстроразвивающихся локаций Петербурга. В планах города на пять лет – открытие здесь школ и детских садов, развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Также в ближайшие годы в микрорайоне откроется культурно-досуговый центр и спортивный центр с бассейном и ледовой ареной.

— ЖК «Славянка» стала масштабным проектом жилой недвижимости в нашем портфеле, как по объёму строительства, так и по числу квартир. Сочетание торговой и социальной инфраструктуры, большого числа парков делает локацию перспективной для разных категорий покупателей: молодых семей, студентов, пожилых пар, специалистов, которые только начинают строить карьеру в Петербурге, — говорит руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Высокий интерес к проекту мы зафиксировали ещё на старте продаж, и на момент сдачи в комплексе остаются последние квартиры.  

Подробнее о планировках, ценах и способах покупки узнавайте в офисе продаж на ул. Ростовская, 24, рядом с построенным ЖК. Телефон: (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

 

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