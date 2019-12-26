СМИ: СК подозревает, что журналистка «Новой газеты» познакомила главу ЧВК «Е.Н.О.Т.» с академиком РАН для создания преступного сообщества

Следственный комитет, сотрудники которого 26 декабря в 8 утра пришли с обыском к писавшей о вооруженных формированиях в Донбассе журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной, провел обыски по делу «Е.Н.О.Т.» (региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества») и у академика РАН.

«Участники расследования пришли к известному российскому врачу-патологоанатому, академику Михаилу Пальцеву, жене его уже арестованного советника, а также журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной. Адвокаты не исключают, что по результатам мероприятий они могут стать фигурантами уголовного дела», – сообщает 26 декабря издание «Коммерсант».

В постановлении следователя СУ СКР по Краснодарскому краю Анатолия Шутенко указано, что к журналистке «Новой газеты» силовики пришли для «поиска предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела». Юлия Мартовалиева отдала им ноутбуки, телефон и два жестких диска, а также предоставила следователям пароли от своих устройств. В момент следственных действий в ее квартире находились двое маленьких детей и 90-летняя бабушка. Сейчас спецкор газеты, по данным «Коммерсанта», находится в ГУ МВД по Москве.

В середине декабря стало известно, что Следственный комитет подозревает советника академика РАН Михаила Пальцева в создании преступного сообщества из двух «енотов». Участники ЧВК якобы могли помочь Андрею Молокоедову оказать «прессинг» на соседа академика, у которого возник спор с Пальцевым по поводу границы их участков. Сторона защиты отрицает «наезд» на жителя Туапсе Петра Супонева. Молокоедов настаивает, что просто хотел поговорить с соседом врача. Супруга Молокоедова Ксения, как и Мартовалиева, была доставлена в ГУ МВД по Москве.

Юлия Полухина неоднократно писала о вооруженных формированиях в Донбассе. В феврале она выпустила материал и о «енотах». Следователи считают, что именно Полухина могла познакомить Молокоедова с руководителем ЧВК Романом Теленкевичем, который и обещал помочь в споре с Супоневым.



