«Рождественская звезда» на два вечера избавит центр Петербурга от троллейбусов

На Рождество в Петербурге изменится схема движения электротранспорта. Вечером 7 и 8 января 2020 года из-за фестиваля огня «Рождественская звезда» в центре города несколько часов не будут ходить троллейбусы.

Как сообщает 26 декабря пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», 7 и 8 января с 16:00 до 22:30 закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту на участке от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, по Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Университетской набережной, Биржевой площади и Адмиралтейскому проспекту.

Троллейбусы будут следовать:

№1 – от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской, Конногвардейскому бульвару до конечной станции «Площадь Труда» (обратно: по улице Якубовича, Конногвардейскому переулку, Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку и улице Якубовича);





№7 – от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до конечной станции «Площадь Труда» (обратно: по улице Якубовича, Конногвардейскому переулку, Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку и улице Якубовича);

№10 – по двум трассам:

от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова и Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;

от конечной станции «Конногвардейский бульвар» по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку, улице Якубовича (обратно: по Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича и Конногвардейскому переулку), Исаакиевской площади, Малой Морской улице, Невскому проспекту и по постоянной трассе до конечной станции «Новгородская улица»;

№11 – от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова и Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;

№17 – от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице и Невскому проспекту до конечной станции «Казанский собор».

Напомним также, что в рождественскую ночь, как и в новогоднюю, в Петербурге будет работать метро. А в Новый год – еще и наземный общественный транспорт.