Праздничное открытие нового магазина "Галамарт" состоится в Петербурге

предоставлено компанией «Галамарт»

28 декабря в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».

Для гостей заготовлены особо низкие цены на товары и подарки, главные из которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!* Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, 169, корп. 4, ТЦ «Солнечный», 2 этаж.

Если чувствуете, что перед Новым годом ваш бюджет «проседает», заходите в «Галамарт»! В честь праздничного открытия здесь будут действовать особо низкие цены: противень – от 89 рублей, подушка – от 99 рублей, электрический чайник – от 199 рублей, сушилка для белья – от 249 рублей, литая сковорода – от 319 рублей.

предоставлено компанией «Галамарт»

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15%; скидка действует с 30 декабря 2019 года по 13 января 2020 года.

И, конечно, как же без подарков в канун праздника? В 19.00 у гостей будет возможность получить набор столовой посуды, погружной блендер, утюг с отпаривателем и другие полезные для дома вещи, а самым удачливым достанутся сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!*

предоставлено компанией «Галамарт»

«Галамарт» – это более 7 000 товаров для дома: инструменты, техника, посуда, игрушки и многое другое. Здесь можно купить все необходимое как «на каждый день», так и для приближающегося Нового года, причем по доступным ценам! Кроме того, в «Галамарте» каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

предоставлено компанией «Галамарт»

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, 169, корп. 4, ТЦ «Солнечный», 2 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 28 декабря с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru

*Сроки предложения: 28.12.2019г. Организатор: ООО «КА-РЕ», ИНН: 7730234519, адрес: 121309, город Москва, Улица Большая Филёвская, дом 25, строение 1, комната 608. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону горячей линии 8-800-333-4-000 и на сайте galamart.ru