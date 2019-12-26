Стрелявшего в кондуктора петербуржца отправили в колонию, но скоро он выйдет

В пять месяцев колонии оценил суд Невского района Петербурга стрельбу из газового пистолета в кондуктора автобуса.

О приговоре Николаю Суваку 26 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города. Мужчина признан виновным в том, что поздно вечером 22 октября текущего года нетрезвый пассажир автобуса №8, ругаясь матом, отказался платить за проезд. В ответ на настойчивые просьбы кондуктора выйти из салона петербуржец достал бесствольное средство самообороны «УДАР 15-13-60» и распылил газ в лицо сотрудника и стоящего близко пассажира, после чего спокойно вышел. Как писала ранее «Фонтанка», найти 52-летнего стрелка помогли очевидцы. Его арестовали.

«Сувак вину признал, в содеянном раскаялся», – отметили в пресс-службе.

Несмотря на раскаяние, суд решил ограничить свободу петербуржцу – его отправляют на 5 месяцев в колонию общего режима. Впрочем, сидеть стрелку осталось недолго: два месяца под стражей ему зачтутся. При этом сутки в СИЗО приравниваются к полутора в колонии.



