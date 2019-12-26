В Петербурге задержали охотников за сиротскими деньгами. Полмиллиона у детдомовца увели свои

Пятеро задержаны по подозрению в хищении средств со счёта воспитанника детского дома в Красносельском районе Петербурга. Юноша поторопился добраться до своих накоплений, доброхоты помогли, но комиссией обложили не по-детски.

Как сообщили в следственном комитете Петербурга 26 декабря, под подозрение в мошенничестве в крупном размере попали три женщины и двое молодых людей. Старшей 38 лет, остальным от 19 до 23. По версии следствия, в течение марта они помогали снимать деньги со счёта воспитаннику Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №116.

Деньги на личный счёт перечисляет государство, но до совершеннолетия ребёнок может получать только небольшие суммы и только с разрешения руководства детского дома.

Потерпевший до полного доступа к деньгам не дотерпел год. Как уточнили «Фонтанке» в СК, свою небезвозмездную помощь ему предложили бывшие выпускники, которые вместе со знакомыми ввели юношу в заблуждение и в несколько подходов опустошили счёт. По предварительной информации, сироте они отдавали половину, остальное оставляли себе. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Женщины 38 и 23 лет задержаны на двое суток, следователи собираются ходатайствовать об аресте. Остальные отпущены под подписку о невыезде.



