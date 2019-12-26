Renault Logan опрокинул Nissan X-Trail вверх тормашками на газон на Долгоозерной

На перекрестке в Приморском районе Петербурга днем 26 декабря сошлись легковушка и внедорожник. Итог оказался не в пользу последнего.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Долгоозерной улицы и проспекта Королева столкнулись автомобили Renault Logan и Nissan X-Trail. От удара внедорожник вынесло с проезжей части на газон, где он опрокинулся на крышу, попутно снеся светофор.

О пострадавших не сообщается. «Службы на месте, водители опечалены», – пишет очевидец Сергей.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке Долгоозерной и Королева не затруднено. Сегодня в целом по городу даже утром было свободнее обычного на дорогах. Тем не менее, это уже второй «перевертыш» за день: на Бассейной улице произошла массовая авария, в которой одна из легковушек опрокинулась на крышу.



