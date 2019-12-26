Почему коттедж нужно выбирать зимой

Зима – прекрасное время для выбора коттеджного поселка и проекта будущего дома. Прежде всего, потому, что есть время на подробное планирование деталей дизайн-проекта, будущей планировки, чтобы весной со сходом снега приступить к возведению дома.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Так, например, можно выбрать и запланировать строительство коттеджа своей мечты в Токсово, на берегу озера Вероярви в премиальном поселке «Озерный край» от компании «Строительный трест».

Стоимость строительства коттеджей здесь начинается от 20 млн рублей. В этом случае по окончании вы получите собственный загородный дом премиум-класса площадью 187 кв. м на участке 12 соток. Это настоящий двухэтажный особняк в классическом стиле с пристроенным гаражом на один автомобиль.

Уют, удобство и свобода загородного дома проявились в этом проекте во всей красе. Так, на первом этаже предусмотрена просторная кухня-столовая, объединенная с гостиной: здесь можно принимать гостей за обедами и ужинами, собираться всей семьей. В центре зала есть место под обустройство камина, а через просторную зону отдыха площадью 24 кв. м можно выйти на террасу. К тому же при потребности эта зона легко трансформируется в гостевую комнату. На втором этаже планировочное решение предполагает три спальни и большую ванную комнату с окном.

Сам коттеджный поселок «Озерный край» от «Строительного треста» представляет собой 12 домовладений на площади в пять гектаров, в живописном природном уголке Токсово, летом утопающем в зелени. Загородные дома расположены на природном полуострове, с трех сторон окруженном водами озера Вероярви. Холмистый пейзаж, хвойный лес и чистый воздух делают это место прекрасным не только для отдыха, но и для постоянной жизни без городского шума и суеты. При этом вся застройка гармоничного вписана в природное окружение и ландшафт с минимальным вмешательством в естественное окружение. В результате получается удивительное место, сочетающее красоту созданной человеком современной архитектуры и природы. В поселке есть благоустроенный озерный пляж и лесной ландшафтный парк.

При всей своей уединенности, коттеджный поселок расположен недалеко от городской жизни – всего в десяти минутах езды на автомобиле от Петербурга.

Покупатели могут выбрать из девяти готовых проектов домов площадью от 187 до 527 кв. м в различных архитектурных стилях, но если есть желание привнести в проект свои идеи и сделать его действительно уникальным, такая возможность есть. В зависимости от проекта в домах могут быть запроектированы просторные кухни-гостиные, балконы, террасы, гардеробные, кладовые, хозяйственные и технические помещения. Есть варианты вилл с большой площадью панорамного остекления.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Площадь предлагаемых земельных участков – от 12 до 47,5 соток, каждый оснащен всеми необходимыми инженерными коммуникациями: газ, вода и электричество.

В трех километрах от «Озерного края» находится спортивный комплекс с бассейном, современный детский развивающий центр, ресторан и универсам премиум-класса. Поблизости расположены два детских сада, общеобразовательная школа, школа искусств, поликлиника, больница. А для активного досуга и насыщенной жизни здесь развита спортивная и развлекательная инфраструктура – в разное время года здесь можно заниматься горными лыжами, виндсерфингом, верховой ездой, гольфом, кататься на лодках по озеру и т.д.

В настоящее время можно приобрети коттедж с участок на привлекательных условиях. Так, банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ипотечную ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест». По условиям ставка действует при первоначальном взносе от 20% от стоимости домовладения. Сумма кредита – от 500 тысяч до 20 миллионов рублей, срок кредитования – от 1 года до 25 лет. С подробностями программы можно ознакомиться здесь.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.





Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.