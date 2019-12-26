Победа яблочника над единороссом в муниципалитете на Васильевском острове устояла в Горсуде

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение признать незаконным пересчет голосов на одном из участков в муниципалитете №7 на Васильевском острове, из-за которого вместо кандидата от «Яблока» депутатом стал единоросс. Об этом «Фонтанке» сообщили 26 декабря участники заседания.

Решение Горсуда закрепляет победу «яблочника» Ивана Старикова, который 22 ноября выиграл дело в Василеостровском районном суде. Кандидату удалось доказать, что участковая избирательная комиссия №114, где голоса в день выборов считали автоматические урны (КОИБы), неправомерно устроила ручной пересчет бюллетеней. При первом — автоматическом — подсчете мандат доставался Ивану Старикову, но впоследствии перевес оказался на стороне выдвинутого «Единой Россией» завхоза местной администрации этого же муниципалитета Андрея Горячкова.

Решение суда заставляет муниципальный избирком перераспределить мандаты в пользу кандидата от «Яблока». Сейчас большинство мест в совете муниципалитета №7 — у единороссов и близких к ним самовыдвиженцев, яблочники занимают два места.



