На Петроградской по повышенному номеру тушат дореволюционный дом

Пожар по повышенному номеру сложности 1-бис тушат в Петроградском районе Петербурга. Есть угроза распространения огня на чердак.

По информации ведомства, заявка о возгорании на Большой Зелениной улице, 28, поступила в 13.20. В шестиэтажном жилом доме дореволюционной постройки горит квартира на последнем этаже, есть угроза распространения на чердак.

Возгоранию присвоен повышенный номер сложности 1 бис. На месте работают 8 единиц техники и 40 человек личного состава.





Доходный дом герцога Н. Н. Лейхтенбергского был построен в 1904 – 1905 годах архитектором фон Постельсом.