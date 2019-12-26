«Не перестаем болеть за русский хоккей!» Пелагея сообщила о разводе с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным

Певица Пелагея разводится с мужем, нападающим ЦСКА Иваном Телегиным. По её словам, все вопросы супруги решают «интеллигентно», планируют соместно воспитывать маленькую дочь, а сама исполнительница вовсе не жалеет «о трёх годах семейной жизни».

Публичное заявление появилось на официальной странице Пелагеи в Instagram 26 декабря, потому как поклонники уже начали строить домыслы и рассказывать, что «кто-то что-то видел».

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями. Несмотря на то что любой развод – малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», – сообщила певица и отметила, что происходящее никак не повлияет на её отношение к россиийскому спорту. «Не перестаем болеть за русский хоккей!» – подписала она выложенное фото семьи.

Пелагея неоднократно выступала в роли наставника участников музыкального конкурса «Голос», сама она известна любовью к этнической музыке и народным песням. Её пока ещё супруг Иван Телегин – известный хоккеист ЦСКА.



