Из вагона прямо к «урановым хвостам». Пассажиров РЖД высадили под Костромой рядом с радиоактивным грузом, прошедшим Петербург

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Железнодорожный состав с «урановыми хвостами» встретил пассажиров одного из гражданских поездов на соседнем пути на станции Шарья в Костромской области. Двое активистов «Гринпис» в четверг, 26 декабря, оказались случайными свидетелями того, как нашумевшие контейнеры с обеднённым гексафторидом урана транспортируют по России.

«Сотрудникам Greenpeace удалось сфотографировать и пересчитать контейнеры с урановыми «хвостами». На 10 платформах перевозится по 4 бочки по 15,2 тонны каждая, всего около 600 тонн. Никакой охраны нет», – сообщили «Фонтанке» коллеги очевидцев.

«Едем в отпуск в Свердловскую область. Утром была стоянка на станции Шарья, и я просто вышла на 5 минут на платформу. У той же платформы стоял поезд с небольшими бочками, надпись ureo показалась мне подозрительной. Я немного осмотрела эти бочки. На них сбоку были очень маленькие значки радиации, а на самих бочках еле видная надпись «uranuimhexafluorid». На фотографиях можно разобрать начало этого слова «uranium...». Мы очень удивились, что поезд с «хвостами» стоял у самой обычной платформы, куда прибывают пассажирские поезда, люди выходят и оказываются прямо рядом с контейнерами, могут практически вплотную подойти», – рассказала «Фонтанке» активист «Гринпис» Анастасия Иванова.





Судя по всему, контейнеры с радиоактивными материалами, которые встретили пассажиров под Костромой, перевозят из Санкт-Петербурга на одну из четырёх площадок хранения. Десятую партию «урановых хвостов» на борту сухогруза «Михаил Дудин» встречали депутаты городского парламента в минувшее воскресенье. Парламентарии зафиксировали, что «радиационный фон у контейнеров в 8 раз меньше, чем у «Медного всадника». В ноябре же активисты «Гринпис» смогли замерить радиационное излучение от контейнеров из предыдущей партии. И тогда оно превышало естественный природный фон.

Известные детали поставок и условий хранения контейнеров в России «Фонтанка» сообщала в ноябре. «Мы не комментируем такие вещи, как прохождение грузов, поездов, их расписание. Точно так же мы не комментируем детали контрактов наших», – заявлял «Фонтанке» тогда заместитель директора департамента коммуникаций Росатома Андрей Иванов.

Росатом изучает возможность переноса перевалки «урановых хвостов» из петербургского порта, говорил в середине декабря глава госкорпорации Алексей Лихачёв. Владелец сухогруза, который возит ОГФУ из Голландии в Россию, заверял «Фонтанку», что «по этому вопросу самый безопасный порт – порт Санкт-Петербург».

Официально материалы поступают в Россию на переработку. Экологи утверждают, что речь идёт о фактическом захоронении отходов, так как большая часть ввозимого после дообогащения остаётся на территории РФ. По данным депутатов бундестага, контракт между немецким предприятием Urenco и российской стороной предполагает ввоз 12 000 тонн ОГФУ. В 90-е и первое десятилетие XXI века в Россию уже было ввезено около 100 000 тонн «урановых хвостов». Всего в России накоплено 1,2 млн тонн ОГФУ. Перевести эти материалы в менее опасное химическое состояние Росатом планирует к 2080 году.