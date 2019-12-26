Санкционные груши были хороши и раздавлены. На овощебазе в Петербурге нашли плоды семейства розовых из Европы

Рейд на одну из овощебаз Петербурга закончился для груза фруктов из Польши встречей с трактором на пустыре. Об этом сообщает 26 декабря Северо-Западное таможенное управление.

По данным ведомства, накануне таможенники совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пришли с инспекцией на территорию одной из крупнейших плодоовощных баз Санкт-Петербурга. Оба ведомства не смогли уточнить, идет ли речь о Калининской или Софийской овощебазах.

У одного из арендаторов складских боксов нашли ящики с партией груш, страна происхождения которых была указана как Польша. У России есть запрет на ввоз из этой страны фруктов с августа 2014 года, поэтому все ящики общим весом 1,05 тонны были изъяты.

«Вся обнаруженная партия товаров изъята и уничтожена Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям», – сообщает СЗТУ.



