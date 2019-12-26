«Чувствую, что это может быть новый «мем». Навальный опроверг свое задержание

Алексей Навальный и его юрист опровергли информацию о задержании оппозиционера, о чем ранее заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то)», – написал Навальный 26 декабря в своем twitter.

При этом политик отметил, что обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) продолжаются. «Все предметы изымаются», – добавил оппозиционер. Навальный также предпложил, что оперативные мероприятия специально назначены на 26 декабря – день, когда у него назначен эфир.

Юрист ФБК и Навального Александр Головач также подтвердил, что его клиент находится на свободе, выложив в Сеть фото оппозиционера на полу в офисе фонда. «Чувствую, что это может быть новый «мем», – пошутил Головач.





Чувствую, что это может быть новый "мем" pic.twitter.com/5OQg3YWQMD — Александр Головач (@Golovach_AA) December 26, 2019

Ранее Навальный предположил, что визит силовиков вызван фильмом-расследованием «Он вам не Димон», который ФБК отказался удалять из Сети.