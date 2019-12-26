Образцовый гороскоп: как выбирают жильё разные знаки Зодиака

У каждого покупателя свои особенности, характер и пожелания при поиске новой квартиры. Новогодний гороскоп поможет сделать выбор по знаку Зодиака.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Овен

Овны импульсивны, поэтому при сделках с недвижимостью им следует довериться профессионалам. Овнам важна близость спортивных и развлекательных объектов. Рядом с «Царскосельскими холмами», где строятся «Образцовые кварталы», уже работает спортивный центр «Высота», конный клуб «Райдер», готовится к открытию Ледовая арена. Настроение у Овнов изменчивое, а вот перепадов температур они не любят. Установить комфортную температуру во всех жилых комнатах в «Образцовых кварталах» им поможет теплый водяной пол.

Телец

Жизнь людей, родившихся под знаком Тельца, связана с недвижимостью и материальными благами. К покупке жилья представители этого земного знака подходят основательно. Часто предпочитают квартиры на нижних этажах – они ассоциируются с надежностью, стабильностью. Тельцы тянутся к роскоши, любят красивые вещи в интерьере. Квартиры в жилом комплексе «Образцовых квартал 3» с высотой потолка 3 метра и оригинальными эркерами удовлетворят изысканный вкус представителей этого знака.

Близнецы

При выборе квартиры Близнецы руководствуются логическим мышлением. В интерьере предпочитают минимализм и функциональность. При выборе места жительства они обратят внимание на транспортную инфраструктуру. С территории «Царскосельских холмов» построены удобные выезды на Пулковское, Московское и Киевское шоссе, Витебский проспект и КАД. В 2022 году на территории проекта будет открыта ж/д платформа направления Луга – Балтийская.

Рак

Рак является знаком накопления. Недвижимость остаётся надёжной инвестицией, способной сохранить и преумножить сбережения. Дом для Рака – не только его крепость, но и психологическая защита. При покупке жилья Раки больше руководствуются интуицией, чем посторонними советами. Им комфортно в спокойных, удалённых от шумного центра, районах. Ракам идеально подойдут малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе.

Лев

Лев бывает то скуп, то расточителен. Ему везёт в сделках с недвижимостью, главное, осознать свои истинные желания. Лев предпочитает просторное тёплое светлое жильё. Он, как представитель стихии огня, оценит наличие камина. Установка каминов предусмотрена в квартирах большой площади «Образцового квартала 3». Львы предпочитают видеть в окном закат или рассвет, главное, чтобы вокруг не было «каменных джунглей». Панорамные окна малоэтажных «Образцовых кварталов» всегда позволят их жильцам видеть линию горизонта.

Дева





Дева консервативна и чувственна одновременно. Среди Дев много экономически подкованных людей. Они умеют управлять деньгами, рационально и практично ведут хозяйство. В домах Дев идеальный порядок, при этом они гостеприимные хозяева. Девы уважают новые технологии, но вносят в интерьер элементы романтики. Им подойдут квартиры с «французскими балконами» в «Образцовых кварталах».

Весы

Врожденный аристократизм и чувство вкуса помогут Весам создать уют в любой квартире. Главное, чтобы жильё располагалось вдали от шумных многолюдных улиц. Весам важны добрососедские отношения. Район малоэтажной застройки «На Царскосельских холмах» удовлетворит потребности Весов в безопасности и комфорте, а однородная социальная среда располагает быстро завести знакомство с соседями.

Скорпион

Скорпиону подходит девиз «доверяй, но проверяй». Часто сделки совершаются с привлечением ипотечных средств. Осторожность в совокупности с логикой способствуют принятию правильного решения. Скорпионы чаще выбирают жильё на средних этажах, с удобной планировкой, благоустроенным двором. Они непременно учтут возможность парковаться. Проектом каждого «Образцового квартала» предусмотрено достаточное количество парковочных мест на придомовой территории.

Стрелец

Стрельцу покровительствует Юпитер – планета удачи. Стрелец предпочитает жить в хорошо проветриваемом и освещённом помещении, любит хороший обзор из окна, ему подойдут квартиры на верхних мансардных этажах «Образцовых кварталов». При этом двор должен быть уютным, защищенным от ветров. В жилых комплексах «Образцовые кварталы», построенных «Терминал-Ресурс», выполнено благоустройство территории, оборудованы спортивные и детские площадки.

Козерог

Интуиция подсказывает Козерогам перспективные проекты. Идеальный пейзаж за окном для них – небо и зелень. Приобретая недвижимость по договору долевого участия, Козероги знают, что готовое жильё будет стоить дороже. В ЖК «Образцовые кварталы» предусмотрены квартиры разной площади – от компактных студий до просторных 100-метровых квартир со свободной планировкой. Кредитный специалист компании-застройщика поможет выбрать подходящую ипотечную программу.

Водолей

Оригинальный вкус Водолея проявляется во всём, в том числе при выборе жилья и дизайна интерьера. Водолею понравятся готовые квартиры с эркерами на территории «Царскосельских холмов». Полёту фантазии способствуют высокие потолки и объединённые кухни-гостиные. Водолей оценит прогрессивную технологию отопления «тёплый водяной пол», умную систему утепления фасадов производства Австрии, автономные бельгийские газовые котельные, применяемые во всех жилых комплексах «Образцовые кварталы».

Рыбы

Рыбы самолюбивы, поэтому выбирают самое благоустроенное жильё из возможных вариантов. Они обязательно будут пользоваться швейцарскими лифтами Schindler в «Образцовых кварталах», даже если поселятся на втором-третьем этаже, и установят в каждой жилой зоне свою комфортную температуру. Рыбы предпочитают спальные районы и хорошо чувствуют себя вблизи к природе. Особенную радость им доставят прогулки в царскосельских парках с возможностью любоваться историческими прудами.

Гороскоп составлен отделом продаж застройщика. При его составлении ни один астролог не пострадал.

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