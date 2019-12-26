«Пристанище для наемников». В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

На территории Ливии действуют наемники из разных стран, а вмешательство третьих сторон в конфликт не помогает его урегулированию. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом, Песков ответил на вопрос о том, есть ли у Кремля информация о наемниках из России в Ливии.

«Вообще территория Ливии стала пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран — и наемников, и террористических элементов. Это все последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков также уточнил, что граждане разных стран участвуют в военных конфликтах по всему миру в качестве наемников, а контролировать передвижения всех россиян невозможно.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся две тысячи наемников из ЧВК «Вагнер». Ранее о присутствии специалистов из частной военной компании, которую в СМИ связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, сообщали издания Bloomberg и «Проект».



