Петербургская страховая компания с 23-летней историей лишилась лицензии

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у петербургской компании «Адвант-Страхование». Сообщение опубликовано на сайте регулятора 26 декабря.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"», – говорится в тексте документа.

Фирма была основана в 1996 году как «Страховая компания «Пролог». В 2003-м сменила название на «СК «Ладога», а в 2006 году – на «ИнпредСтрахование». Под названием «Адвант-Страхование» работала с октября 2014 года. Уставный капитал — 120 млн рублей. Как говорится на сайте Banki.ru, по итогам 2017 года она заняла 139-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 41-е место по сборам в Петербурге, основном регионе деятельности. В 2017 году основная доля премий в портфеле компании поступила по добровольному медицинскому страхованию (51,09%) и каско (28,73%). Общество не имеет представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ. Единственным участником страхового общества является АО «Инвестиции и страхование» в лице Александра Федосеева, которому принадлежит 100%-ная доля в уставном капитале. На сайте «Адвант-Страхования» говорится, что компания 9 декабря завершила передачу своего страхового портфеля московской СК «Пари». К ней же перешли все обязательства и активы.



