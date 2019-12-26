Комната для драгоценностей и бассейн Феликса. «Фонтанка» показывает, как КГИОП отреставрировал интерьеры Юсуповского дворца

На набережной Мойки в Юсуповском дворце завершилась реставрация ряда помещений дворца-памятника, в том числе гостиной княгини Ирины, ванной комнаты, комнаты для драгоценностей и комнаты при бассейне Феликса Юсупова. Об этом 26 декабря сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Реставрация проводится в рамках подпрограммы «Наследие» городской программы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» на 2019 – 2021 годы». В 2019 году специалисты реставрировали помещения на половине молодых, в буфетной домашнего театра и садовый павильон.

Половина молодых расположена в левой части первого этажа здания, там находятся гостиная княгини Ирины с высеребренным альковом, спальня княгини, ванная комната, комната для драгоценностей и комната при бассейне Феликса Юсупова.





В будуаре специалисты отреставрировали штукатурный слой стен, плафоны, арки и стены алькова с отделкой сусальным серебром и живописью, мраморный камин, паркет и колонны. В комнате при бассейне – штукатурные кессоны, дубовый карниз, паркет и полы из метлахской плитки, мраморную чашу, скамьи бассейна, мраморный камин и сейфовый шкаф.

В 2020 году предстоит отреставрировать интерьеры личных комнат княгини Зинаиды Юсуповой, в том числе кабинет, туалетную, персидскую и ванную комнаты и дворовый флигель. Будет проведено усиление и гидроизоляция фундаментов дворца.

Дворец Юсуповых — памятник федерального значения. Ансамбль возвели в XVIII – начале XIX века. Феликс и племянница императора Николая II Ирина Романова стали супругами в феврале 1914 года. Для отделки дворца Юсупов пригласил молодых выпускников Академии художеств: архитектора Андрея Белобородова, художников Сергея Чехонина и Николая Тырсу, Владимира Конашевича. Дворец супруги покинули в 1916 году.

В перечень подпрограммы «Наследие» попали 64 объекта, в том числе памятник императору Николаю I, дача Громова, дом Монферрана, Казанский собор, Спасо-Преображенский собор, Буддийский храм.