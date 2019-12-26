Школы и детсады Петербурга вышли на прогулку после получения анонимок с угрозой взрыва

Ряд школ и детсадов эвакуированы в Петербурге после получения очередной порции анонимных угроз 26 декабря.

В Красногвардейском районе учащимся школы № 133 на Петра Смородина пришлось «вспомнить детство» и сходить в соседний садик. А детсад № 27 на Крыленко эвакуировался в разгар новогоднего утренника. Занятия прервались и в лицее № 533 на Новочеркасском проспекте и в школе № 490. В учреждениях подтвердили факт эвакуации.

Также внеплановая прогулка случилась в гимназии № 642 в Василеостровском районе и детских садах № 69 и № 119 во Фрунзенском районе.

После месячной бомбардировки судов, вузов, школ и социальных учреждений электронными письмами о заложенной бомбе минёры накануне ушли на покой. Досталось только ТЦ «Лигов». Но Петербург прожил без массовых эвакуаций всего сутки. Утро 26 декабря началось с тревожных судов. Любопытная деталь — одно из писем заканчивалось отсылкой к православному предпринимателю Константину Малофееву и новому сериалу от Netflix «Ведьмак». «Пусть Малофей ведьмаку заплатит чеканной монетой», — пишут анонимы.



