Россияне задолжали по кредитам под два триллиона рублей. Доходы сильно отстают

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поделился печальной статистикой — по итогам 2019 года долг россиян по кредитам достиг отметки в 1,7 трлн рублей. Это грозит рисками для экономики.

«Проблема еще в какой-то степени остается с потребительским кредитом — он рос гораздо быстрее, чем растут доходы населения. И вот такая модель финансирования конечных расходов неустойчива и ведет к долгосрочным рискам. Мы видим, что та волатильность, которую набрало потребительское кредитование, очень сильно скажется на динамике потребительского спроса на краткосрочном горизонте. У нас за этот год долг населения по потребительским кредитам вырастет примерно до 1,7 трлн рублей», – цитирует Орешкина ТАСС 26 декабря.

Высокая закредитованность россиян вызвала обеспокоенность даже у Всемирного банка. Там считают, что она угрожает финансовой стабильности страны «в случае ухудшения макроэкономических условий».



