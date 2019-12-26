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26.12.2019 14:10
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Главарь ювелирной банды приговорен в Петербурге. На ее счету — пятнадцать нападений и хищение 120 млн рублей

Лидер одной из самых скрытных банд налетчиков на ювелирные магазины Андрей Минин приговорен в Петербурге к семи годам колонии особого режима. Его подельники любили путешествовать по стране и выгребать салоны подчистую.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 декабря, Минин признан виновным в бандитизме и серии разбоев.

«С 2011 по 2017 год соучастники совершили 15 нападений на ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и в Санкт-Петербурге, – говорится в сообщении пресс-службы. – Всего было похищено украшений на сумму не менее 120 млн рублей».

Налеты бандитов фиксировали камеры видеонаблюдения. Как правило, те полностью опустошали витрины магазинов.


Видео:МВД РФ

По версии обвинения, банду создали в Петербурге. Основное дело с участием десяти человек еще не рассмотрено.


© Фонтанка.Ру
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