Всё красное и туманное. Прорыв на Красного Текстильщика добавил Петербургу пробок

Улица Красного Текстильщика в центре Петербурга затянута паром. Труба рванула перед Новым годом рядом с единым миграционным центром. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях 26 декабря.

На снимках видно, что улица в районе прорыва перекрыта машиной аварийной службы. Судя по сервису «Яндекс.Карты», вместе с улицей Красного Текстильщика встали Кирочная и часть улицы Моисеенко от Синопской набережной до Кирилловской улицы.

«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Там ответили, что аварийная бригада пытается локализовать вытекание. На предприятии заверяют, что на потребителях прорыв не отразится – здания переведены на резервную схему теплоснабжения.



