Бурундук Квип помогает собирать деньги на благотворительность

Крупнейшая социальная сеть проводит благотворительную акцию, а помогает ей в этом бурундук.

Бурундук Квип знаком пользователям «ВКонтанкте» – он стал первым героем стикеров с жестовым языком, которые некоторое время назад представили разработчики соцсети. Благодаря этому зверьку почти 2 миллиона человек узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха, рассказали в пресс-службе ВК.

Сейчас Квип помогает собрать деньги для российских благотворительных организаций. В преддверии Нового года любой пользователь может сделать подарок знакомым и друзьям, отправив стикер с бурундуком за символическую плату. Собранные средства направят в фонды «Живи, малыш» (помогает больным детям со всей России проходить лечение и реабилитацию), «Дети ждут» (помогает устройству в семьи детей-сирот и консультирует приёмных родителей) и «Фонд „РЭЙ“» (поддерживает 30 приютов для бездомных животных, где содержатся более 15 тысяч собак и кошек).

Подарок с Квипом можно отправить до 15 января.