Накиньте на ёлку кошму. Советы от МЧС перед Новым годом

Упреждая печальную статистику «праздничного» травматизма, ГУ МЧС по Петербургу 26 декабря напомнило горожанам о правилах безопасности при обращении с салютами и елочными гирляндами.

Так, ведомство просит не запускать салют через форточки и с балкона, а также не бросать петарды в окна, подъезды и лифты. Украшать елку предлагается без легковоспламеняющихся игрушек, ваты, свечей, бумаги. Если же новогоднее дерево все же вспыхнуло, МЧС советует следующее: «При загорании искусственной елки нельзя браться за нее руками, следует накинуть на нее плотное одеяло или кошму».

Очевидно, под кошмой сотрудники имеют в виду не восточный войлочный ковер, а противопожарную кошму — полотно для изоляции очага возгорания.

Впрочем, несмотря на предупреждения ведомства, «Фонтанка» ежегодно начинает ленту новостей с заметок про травмирование горожан пиротехникой. Она залетает в квартиры или рикошетит на улице.



