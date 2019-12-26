«Он вам не Димон» радость приносит до сих пор». Навальный рассказал о причине своего задержания и обысков

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что поводом для обысков в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом), а также причиной его задержания стал отказ удалить фильм с YouTube-канала.

«"Он вам не Димон" выпустили 2 марта 2017 года, а радость он приносит до сих пор. В офисы ФБК и Навальный.live снова пришёл спецназ. Снова выбили двери. Снова все выносят. Официальная причина: отказ удалить с ютюба «Он вам не Димон», – написал 26 декабря Алексей Навальный в своем Instagram. Он добавил, что ролик удален не будет, несмотря «ни на какое давление».

Навальный также напомнил, что директор его фонда Иван Жданов уже находится под следствием из-за этого фильма ФБК.



