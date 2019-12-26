В небе появилось «огненное кольцо». Очевидцы показывают снимки редчайшего солнечного затмения

Жители Саудовской Аравии, стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и полуострова Индостан 26 декабря стали свидетелями кольцевого солнечного затмения – Луна закрыла собой центр Солнца, вокруг образовалось «огненное кольцо».

Лучше всего явление было видно в Сингапуре и Индии. Максимальная фаза продлилась 3 минуты 40 секунд. Люди толпами выходили на улицы, пытались снимать сквозь солнечные очки и зафиксировать момент.





Многим не помешала даже облачность: светящаяся каёмка всё равно была видна на небе. Полной темноты во время таких затмений никогда не бывает, а звёзды остаются невидимыми.

Here is the ring of fire of #singapore #eclipse at marina barrage



Clouds trolled everyone at very last second when it's the right time ? blocking for all who were not quick enough pic.twitter.com/5PxcyRDuJR — PicoCreator (@picocreator) 26 декабря 2019 г.

Жители тех стран, где небо было чистым, снимали явление из окон офисов.

The #eclipse of the sun as observed in Nepal some a minute ago pic.twitter.com/doCcBRdyl5 — Ganesh Poudel (@pdl_ganesh) 26 декабря 2019 г.

Некоторые увидели не идеальный круг, а лишь то, как Луна закрывает собой небольшой кусок солнечного диска.

В России затмение увидеть не получилось. Жители юго-востока европейской части России смогли зафиксировать лишь небольшие его фазы. Кольцеобразное затмение – самая редкая разновидность явления. В среднем за сто лет происходит 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные, 63 — полные и только 14 — кольцеобразные.