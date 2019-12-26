Сперва роди. Жителю Новгородской области со сломанной рукой поставили диагноз «беременность»

Операция на руке закончилась экзотическим диагнозом для жителя Новгородской области. Когда пришло время удалять из конечности металлические конструкции, врачи посоветовали ему сначала родить.

Как пишет издание «Подъём» в своём Telegram-канале 26 декабря, пациенту Боровичской ЦРБ поставили в руку штифт, наложили гипс и выписали. Через год мужчина снова обратился к медикам, чтобы удалить металлическую конструкцию, вживлённую при переломе. В выписном эпикризе он с удивлением обнаружил сопутствующий диагноз «беременность на 27-й неделе». Проводить удаление штифта рекомендовано только «после родоразрешения».

По информации издания, это не первый случай необычных выписок в ЦРБ Боровичей. Одна из пациенток получила бумагу, где ее состояние характеризовалось как «клиническая смерть». Согласно рекомендации, после ей полагалось обильное питье, прием канефрона, ношпы и УЗИ почек. Еще некоторые пациенты, лечившиеся в ЦРБ, при выписке «набрали» по 20 кг лишнего веса.



