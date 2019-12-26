Автобусные перевозчики рассказали об ажиотажном спросе на новогодние поездки между Петербургом, Финляндией и Эстонией

Число российских туристов, которые поедут на автобусах из Петербурга в Прибалтику и Финляндию во время новогодних праздников, вырастет на 15 – 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 26 декабря сообщили перевозчики.

Так, в компании Lux Express рассказали о 26-процентном увеличении числа купленных путешественниками билетов на период с 28 декабря по 8 января из Петербурга в Финляндию. В Эстонию на новогодние праздники поедут на 20% больше туристов. Незначительный рост отмечают на латвийском направлении.

Более того, во время каникул перевозчик добавил рекордные за последние 6 лет 60 дополнительных отправлений между Петербургом и городами Прибалтики и Финляндии. Для сравнения: в 2013 году их было 74.

Дополнительные рейсы ставили и в компании Ecolines. Спрос ажиотажный, отмечает Андрей Волков, директор по маркетингу ООО «Амрон» (юрлицо латвийской Ecolines в России).





«По Финляндии есть даты, которые закончились еще два месяца назад, — 2 – 3 января. Все дополнительные борта на высокие даты заполнены. Из лидеров среди направлений — Эстония», – сказал «Фонтанке» Волков.

Иностранцы, которые поучили возможность приехать в Петербург по электронной визе, тоже активно пользуются этой возможностью.

«Со стороны соседних стран в период католического Рождества также произошел рост туристического потока в Санкт-Петербург. Всего на автобусах Lux Express с 21 – 26 декабря число иностранных пассажиров, направлявшихся в Санкт-Петербург, выросло на 12% по сравнению с этим же периодом годом ранее», – сообщили в компании.

В Ecolines данных по иностранцам оперативно предоставить не смогли, однако отметили, что туристы с электронной визой едут даже из Риги через Таллин, почувствовалось нововведение и на рейсе из Хельсинки.

«В следующем году мы планируем рост пассажиропотока более 15% и ждем увеличения числа иностранцев, которые поедут по электронной визе», – сказал Волков.