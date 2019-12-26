Иосиф Пригожин: Если бы Путину не нравились шутки про него, уже 150 раз все каналы на Ютубе заблокировали бы

Почему рэп больше не главная музыка в России, а юмористы все чаще шутят про Путина на федеральном ТВ? Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Фонтанкой» подвел итоги года для российского шоу-бизнеса.

Иосиф Пригожин / автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

2019 год получился для российского шоу-бизнеса противоречивым. С одной стороны, появилось много новых имен. С другой — ни одного по-настоящему большого героя он не дал. Тем временем заслуженные артисты уже не стесняются публично высказываться о политике, особенно когда дело доходит до нарушения прав человека. О причинах этих и других явлений мы поговорили с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным.

- Давайте начнем с общих впечатлений об уходящем годе в российской музыке и шоу-бизнесе.

– Очень много появилось талантливых и интересных проектов, которые стали популярными. Много даже таких, которых я не знаю, но они очень известны среди молодёжи. Сегодня благодаря Интернету, благодаря ютубу и другим социальным сетям у людей появился шлюз, в котором они хоть как-то могут себя проявить. Интернет растёт, а классические медиа немножко теряют свою актуальность и популярность. Если раньше было 10, 20 героев в год, то сегодня их уже тысячи. В бизнесе это называется «малые предприятия». По сути, весь шоу-бизнес превратился в такие «малые предприятия». Безусловно, остаются такие гиганты как Universal, как Sony Music. И им приходится встраиваться в эту систему.

- Артисты старого поколения все активнее осваивают ютуб и другие социальные сети. Можно ли сказать, что в какой-то степени первопроходцем в этом деле был Филипп Киркоров, который мощно хайпанул в прошлом году, и вслед за ним потянулись другие?





– Он был одним из первых, да.

- Вас вообще шокировало то, что он начал делать?

– Я как взрослый человек, естественно, так не думал. Есть люди, которые потребляют новости, а есть те, которые продают эти новости. Вот Филипп как раз один из тех, кто создаёт эти новости и продаёт их. Он своими треками «Цвет настроения синий», «Цвет настроения чёрный» смоделировал интересную историю. Любая коллаборация сегодня выстреливает. Есть пример Валерии и Егора Крида «Часики». Это, скорее, такой консервативный вариант, да. А у Филиппа Киркорова, скорее, такой резко неконсервативный. Естественно, просмотр клипа «Ибица» у меня вызвал оторопь. Я понимаю, что это было сделано с определенным чувством юмора, чтобы обратить на себя внимание. Киркоров в этом смысле передовой. Он всегда был на грани со времён СССР. Он понимает, по каким законам живет индустрия. К сожалению, кроме Киркорова и еще, может быть, Николая Баскова, из наших никто не понимает этой модели, как она выглядит в мире.

Наши с ним представления об этом, кстати, совпадают. Он как-то высказался в интервью Собчак по поводу меня. Я не согласен с его выражениями, но он прав в том смысле, что Иосиф Пригожин готов на многие эксперименты ради своего артиста, просто артист не хочет.

Вот смотри, «Стеснение пропало, градус повышен» – эту песню изначально прислали Валерии. Но она отказалась ее петь. Я не могу обижаться на Валерию, потому что у неё органика другая, она другая по характеру, она не держится за шоу-бизнес, она не держится за законы этого жанра. Она человек совести, культуры. И она говорит мне: «Если ты хочешь иную форму, найди себе другого артиста». Такая позиция тоже имеет право на жизнь. Я считаю, что она очень органична и входит в топ-10 наших больших артистов, несмотря на то, что у неё нет такого хайпа, как у Филиппа. Сегодня у артиста без хайпа, который пропагандирует здоровый образ жизни, правильное питание, трезвость, шансы победить на рынке близки к нулю, потому что все любят выпить, закусить, потанцевать, поругаться матом и всё остальное.

- И всё-таки коллаборация Валерии с Егором Кридом – это тоже попытка сыграть не на своём поле?

– Нет. Это логичный культурный мост между молодежью и взрослой аудиторией. Это та сама синергия, которая необходима огромному количеству артистов. В Америке это абсолютная норма.





- Топ-3 новых артистов, которых вы впервые услышали в 2019 году?

– Artik & Asti, HammAli & Navai, Zivert и еще Мот, наверное.

- Понравился ли вам последний альбом, ну, например, Моргенштерна?

– Честно, я такого даже не знаю. Я интересуюсь теми людьми, которые мне симпатичны по духу.

- Выиграл ли Егор Крид от ухода с Black Star?

– Если говорить о том, кто выиграл от этой сделки больше, Black Star или Егор Крид, – конечно, Крид. И это объективно, несмотря на всю мою любовь к ребятам из Black Star.

- Предыдущие три года главной музыкой в России был рэп. В 2019 ситуация стала меняться. Оксимирон опять не выпустил альбом, Скриптонит экспериментирует со своей новой группой, уже известный вам Моргенштерн, кажется, вообще ушел в нирвану. Что происходит?

– Ну смотри. Рэп-культура у нас в стране – это пародия на чёрную музыку. И я сейчас говорю об этом без намека на оскорбление. Рэп – это музыка черных кварталов, это мощная культура. Она имеет право на жизнь, но мы не имеем к этой культуре никакого отношения. То есть мы взяли чужую культуру, примерили ее на себя и сделали это не очень талантливо.

- Можете привести пример?

– Не в обиду будет сказано кому-то, но можно просто сравнить Дрейка (канадский рэпер, двукратный обладатель премии «Грэмми». – Прим. ред.) хоть с одним нашим артистом? Сегодня от количества рэперов в России можно просто офигеть, их стало слишком много. Поэтому произошло перенасыщение. В итоге все равно взрывает поп-музыка. Вот посмотри: Zivert, Тима Белорусских… Кстати, Тима Белорусских – это новая версия группы «Руки Вверх». Zivert – это новая версия группы «Мираж» или даже Натальи Гулькиной. Лобода делает много офигительных вещей, но ее песня «Твои глаза» – это просто красиво сделанный шансон в обработке 21 века. Новое поколение слушает, по сути, ту же самую музыку, что и мы.

- Оксимирона по-прежнему считают главным рэпером России, хотя свой последний альбом он выпустил в 2016 году. Может, с него пора снять корону?

– Группа Eagles написала одну песню и всю жизнь ездила с ней по концертам. Очень много артистов в мире выпускает не только один альбом, а выпускают одну песню за всю жизнь. Дело в том, что ты не можешь каждый год выдавать хиты. Это зависит от вдохновения. Когда Оксимирон писал «Горгород», у него было вдохновение, и пока оно не придёт вновь, он не сможет ничего сделать. Видимо, у него задача не просто присутствовать, а создавать что-то реальное. Земфира ведь тоже давно ничего не выпускает.

- Перевернул ли Александр Гудков (российский телеведущий, актёр, шоумен и сценарист. – Прим. ред.) российский шоу-бизнес?

– Да ну, я не думаю. Он просто занял свою нишу. Перевернуть российский шоу-бизнес невозможно. Наша индустрия претерпела сильные изменения: количество развлечений и предложений на рынке очень большое. Ту нишу, которую в прошлом занимал Петросян и Задорнов, сейчас занимают бывшие кэвээнщики, которые сами совершили своего рода революцию, сделав популярным жанр стендапа.

- Но ведь Гудков научил российских поп-звёзд смеяться над собой.

– Да ну, нет конечно. Он, безусловно, очень талантливый. Он просто обладает определенным доверием, чтобы предложить артистам не быть серьёзными. Это на самом деле надо быть очень сильным, сильным духом, мыслями.

- До него ведь весь наш шоу-бизнес был безумно серьезным. Попробуй над кем-нибудь пошути.

– Наверное, да. Но у меня, честно говоря, никогда с этим не было проблемы. Я над собой смеялся еще до рождения Гудкова. Помнишь, как меня назвали Шреком? Я даже на этой теме педалировал. Просто не всем хватает чувства юмора.

- На ютубе все чаще появляются артисты и другие люди из телевизора. Вы в том числе. Если говорить конкретно о вас, вы это делаете в качестве самопиара?

– Любое предложение ютуберов мы воспринимаем как комплимент. Как и телевизионщики, ютуберы кого попало не станут приглашать. Значит, мы им интересны. Ютуб – это сегодня новое телевидение, в котором мы должны присутствовать, если мы находимся в обойме. Не приходя туда, ты выпадаешь из обоймы. Назови хоть одну причину, по которой я мог бы отказаться прийти?

- Например, жесткий юмор, который не все понимают. Появление Олега Майами в шоу «А что было дальше» чуть не закончилось дракой.

– Ну, слушай. Я когда-то пел «Я продюсер самого себя», переодевался в Шрека. Поэтому у меня с этим нет никаких проблем. И потом, мне интересно общаться с этими людьми. Это совсем другая плеяда. Мне интересно, чем живут сегодня разные поколения. Для меня очень важно поддерживать связь с реальностью, я же не пенсионер. Это аудитория моих детей. Эти люди тоже зарабатывать свой кусок хлеба. И своим присутствием я поддерживаю не только себя, но их программы, которые они делают.

- Стендап – новый рэп-баттл в том смысле, что этот далеко не новый жанр вдруг стал невероятно популярным?

– Всегда есть какие-то трендовые вещи. Это есть у нас, и в Америке. Сегодня в моду вошли современные задорновы. Задорнов строил свою юмор на высмеивании общества и обстоятельств. Это такой формат, который будет существовать всю жизнь. Я иногда с удовольствием слушаю Comedy Radio, потому что хочется расслабиться. Ты не можешь все время находиться под давлением децибелов, – это хорошо в 15, 18, ну 30 лет, а дальше хочется какой-то такой человеческой лирики.

- Вы сами были на передаче «Что было дальше». Вам такой юмор не показался оскорбительным?

– Мне понравилось, было прикольно. Может, мне как взрослому человеку это и не нравится, но я отношусь ко многим вещам, которые находятся в тренде, с пониманием. Нельзя относиться к себе слишком серьёзно. Если ты заметил, я частый гость программы «Вечерний Ургант». Там меня тоже подкалывают, стебутся. И я к этому отношусь со смехом. Так же, кстати, как и Киркоров. Я против унижений, но если это сделано с юмором и талантливо, почему бы и нет? Мне, например, очень понравилась пародия Харламова на Путина и Трампа.

- Кстати о президенте. Политический юмор тоже стал одним из трендов уходящего года. Как заметил комик Александр Долгополов в интервью у Дудя, еще пару лет назад шутки про Путина публика не принимала. Сейчас же это обязательная тема едва ли не у каждого юмориста.

– Сегодня есть запрос на справедливость, на порядочность, на правду, на искренность. То же самое происходит и в шоу-бизнесе. У меня есть книга, которая называется «Политика – вершина шоу-бизнеса». Почему Украина и Латвия запретили наших артистов? Потому что авторитет артиста велик. Особенно четко это доказал Зеленский своим сериалом «Слуга народа», который стал мощным катализатором для политического старта. Но он никогда не станет политическим тяжеловесом, он остается юмористом. Управление целым народом – это уже не шутки. Надо обладать международными знаниями.

Сейчас скажу всем, кто пытается меня записать в лизоблюды. Никто не может мне запретить думать не так, как хотят другие. У меня есть своё личное видение и своя точка зрения. И тебе сейчас объясню мою любовь к Путину. Я его увидел впервые примерно в 99 году. Я начал наблюдать за ним. Да, это можно назвать фанатизмом. Ты смотришь, как он относится к своим друзьям, как он относится к людям, как он говорит, что он делает. Для меня Путин – политик мирового масштаба. Но он тоже живой человек и имеет свойство быть обманутым. И я уверен, что многие вещи он говорит искренне и от души. Поэтому я, как гражданин этой страны, естественно, ему доверяю. Я уверен, что у него прекрасно всё с чувством юмора. Я благодарен ему за сохранение целостности нашего государства.

- Возможно, но теперь надо решать другие проблемы.

– Я сейчас объясню причину этих проблем. Вот я живу в многоквартирном доме. Я занимаюсь тем, что пытаюсь для своих соседей из 70-80 квартир отгородить территорию, получить собственность на землю, сделать парковки, облагородить детскую площадку. Хотя у меня уже дети выросли. Я на свои деньги сделал лифтовую. Последние полтора года я пытаюсь собрать с соседей деньги за это. Я просто хочу, чтобы в нашем доме было красиво и хорошо, чтобы наш дом был ухоженный. Если ты посмотришь на мою лестничную клетку, решишь, что я живу в общаге 80 года. А все потому, что соседи плевать на все это хотели. Люди живут с ощущением, что кто-то им должен. При этом в стране огромное количество пробок, билеты на самолёт не купить, все курорты переполнены, и всё равно говорят, что «мы плохо живём». Вот это мне непонятно. Я, будучи мальчишкой из бедной семьи, приехал в Москву еще во времена Советского Союза и с колен поднялся, добился успеха. Тебе как журналисту тоже никто не мешает реализовать себя в профессии... Мы же всю страну объездили. Мы в год 350-360 городов объезжаем и видим, как люди живут. Мы можем сложить общую картину.

- И какая у вас складывается картина по стране?

– Не так много культурно образованных людей, не так много стремящихся к тому, чтобы повышать свой уровень знаний. Присутствует эмоциональная незрелость. Воровство местных властей в отдельных местах и пофигизм. Именно поэтому в некоторых городах и регионах, пока не приедет президент, ничего не происходит. Но это же дело местных властей. Тем не менее он ездит по России, собирает пресс-конференции, работает 24/7 как белка в колесе. И он не боится выйти к публике. Вы можете со мной полностью не согласиться и сказать, что это не так. Но это мое мнение.

- Тогда почему появился запрос на шутки, иногда и довольно злые, про Путина?

– Это тот самый случай, когда наш президент сам все понимает и относится к этому с юмором. Он понимает, что люди должны высказываться и должны иметь возможность говорить то, что они думают. И самое главное. Владимир Владимирович на политической сцене уже 20 лет. Я не могу сказать, что нарушены какие-то принципы свободы. Я вот не вижу этого. По телевизору люди говорят, что хотят.

- Я бы так не сказал.

– Так вы включите ТНТ, включите «Камеди Клаб»! Там все время ржут.

- Это юмор. Серьезной критики президента на телевидении вы не услышите.

– А я хочу сказать, что если бы президенту эти шутки не нравились, могли бы уже 150 раз все каналы на Ютубе заблокировать. Но на них сегодня есть запрос, и этому никто не воспрепятствует. Для тех юмористов это такой же бизнес.

- Галкин вот тоже считает, что на телевидении есть цензура, о чем однажды рассказал на одном из своих концертов. Казалось бы, системный человек, а говорит такие вещи.

– Заметьте, что после таких заявлений его не запретили на телеканале. То есть пожалуйста: он работает себе и работает. Это его точка зрения, он ее высказал. Никакого гонения на него никогда не было. И ничего не изменилось. Его супруга все так же пользуется уважением в этой стране. Она остается актуальной и тоже говорит то, что она думает. У меня на самом деле двоякая ситуация: я многое хочу сказать, но не говорю, потому что рядом со мной певица Валерия, и в нее все полетит рикошетом. Я, например, хочу сказать следующее: у нас никто не любит правду, никто. Вот вы хотите, чтобы политики нормально относились к критике, в то время, как у нас в шоу-бизнесе никто не любит критику. Не дай бог ты что-то скажешь в адрес того или иного человека, это будет кровная месть. Политики – дети по сравнению с артистами. И вот Алла Борисовна как-то тут сказала, что она «амулет России». Во-первых, для меня единственный амулет – это моя мама. А потом, я считаю, что если бы не было президента Путина, нам ни один амулет не помог бы. Мы бы сегодня разделились на губернии, и нашу страну распродали бы предприниматели. Сегодня самая гениальная линия знаете какая? Критиковать власть, при этом зализывая ее тихонечко за кулисами. Это лицемерие, на котором зарабатываются деньги. Не каждый готов в открытую, как Олег Газманов, как Иосиф Кобзон выйти и высказать свое доброе отношение к власти. То есть чего хотят артисты? Они хотят получать звания, какие-то привилегии от власти, но при этом хотят одновременно её и ненавидеть. Но так не бывает. Не кусают руку дающего. Поэтому ты «или крестик сними, или штаны надень».

- Вероятно, люди просто заметили, что цены постоянно растут, как и количество людей за чертой бедности. При этом процветает коррупция, а миллиардеров почему-то становится все больше.

– А вы были в Чечне?

- Нет.

– А вы бы съездили туда. Я вам рекомендую. У вас сразу изменится мнение о Рамзане Кадырове. Я приезжаю в Грозный, как в Дубай. Я снимаю шляпу перед Рамзаном Кадыровым, который действительно достоин называть себя Героем России.

- После задержания журналиста Голунова некоторые звезды российского шоу-бизнеса неожиданно стали высказывать недовольство действиями властей в этом конфликте. С тех пор подобная история повторялась еще несколько раз, получив название «гламурный протест».

– Это часть все той же моды. Безусловно, проблемы существуют на разных уровнях. Хорошо, что у Голунова появились защитники. Иначе он незаслуженно пострадал бы. А то, что действия правоохранительных органов порой превышают их полномочия, это правда, такое действительно существует. Это нас возвращает к примеру моего подъезда, который я пытаюсь облагородить. Вот эта коррупция была ещё во времена Сталина. Просто раньше за коррупцию расстреливали. То, что произошло с Голуновым, это и есть та формула демократии, которая сегодня существует в России. Сегодня президент, как и власти, прислушались к мнению народа, что нарушаются права человека. Они не всегда видят это. Они слишком заняты другими глобальными вопросами. А те, кому даны полномочия защищать граждан, не выполняют свою работу. Вот на этом низком и среднем звене и есть сбой. Но я тебя уверяю, что многие из тех, кто заступился за Голунова, сделали это не по зову сердца, а из-за хайпа. Приведу такой пример.

Я делаю некоторые культурные мероприятия для мэрии Москвы. И вот у нас в парке Горького был концерт. Мы заплатили 2,5 млн рублей группе «Ногу свело». Это платило не государство, а частный сектор. Что сделал Макс Покровский? Он увидел, что на Сахарова поинтересней будет, и решил хайпануть, переметнувшись туда ( точку зрения Покровского на эту ситуацию читайте в его интервью «Фонтанке» . — Прим. ред.) Чтобы вы понимали: в 18:00 вечера у него было запланировано у нас выступление. В 15:00 дня он провел саундчек. И тут ему кто-то подбросил спичку и сказал: вы будете на этом говне выступать? И он быстро переметнулся на Сахарова и стал хайповать. Разве это красиво? Ты знал, на какое мероприятие идешь, а потом кидаешь нас, ставишь нас в идиотское положение.

- Аванс вернули?

– Да, слава богу. Не кинули. Но они обманули ту публику, которая пришла на их выступление. Либо ему просто дали больше денег. Разве не так? Это называется запрос на правду? Поверьте, не все артисты ходили на Сахарова из-за своих убеждений. Они это делают иногда исключительно ради бизнеса. Вот смотрите, сколько сегодня народу в розыске, сколько недостроенного жилья, сколько обманутых вкладчиков. Это Путин им, что ли, сказал: воруйте у людей деньги? Вот был Горбачёв. Он попытался трансформировать Советский Союз в новую капиталистическую модель. Появились корпоративы, но как их восприняли? Появились бандиты, которые убивали, грабили. Я здесь с Путиным согласен: все забыли, что такое 90-е годы. Сколько людей тогда полегло. Все пошли работать рэкетирами вместо того, чтобы на заводах трудиться, поднимать предприятия. Люди забыли, что сегодня все работают без крыш. Наргиз на днях заявила, что в России опасно находиться. Так и хочется ей сказать: а зачем ты сюда тогда приехала? Меня это лицемерие убивает. Я, например, себя считаю абсолютно счастливым человеком, потому что я в этой жизни всего добился. Я достиг признания и реализовался в своей профессии. О чём я ещё должен мечтать?

- Может, о государстве, где не подбрасывают наркотики, а людей не бьют на мирных митингах?

– Если ты думаешь, что в Америке или в Европе заботятся о людях больше, чем у нас, ты ошибаешься. Там люди все закредитованные по уши. В Европе не могут позволить себе купить дом. Они всю жизнь будут работать не на себя, а на свои долги перед банками.

- По-моему, в России то же самое.

– В России, если ты пашешь, ты можешь стать капиталистом. Ты и в Америке можешь стать капиталистом, но ты всю жизнь будешь работать на кредиты. А если ты залезешь чуть выше того, куда тебе можно залезть, тебя опустят на следующий же день. Посмотрите, что сегодня происходит во Франции, в Италии – нищета.

- У нас согласно Росстату почти 19 млн граждан живут за чертой бедности.

– А ты поезжай в Италию и Великобританию, поживи там. И сам все увидишь. В Лондоне люди каждый день гибнут от ножевых ранений. А ты знаешь, что в Великобритании запрещены банковские ячейки? А где людям хранить деньги, драгоценности, документы? Все перенесли домой. И начались грабежи. Слишком много эмигрантов. Ты посмотри на Москву – чистейший, красивейший город. Поверь, у меня нет желания выслуживаться перед властью. У меня тоже к ним очень много вопросов.

- И к Путину?

– Скорее нет, чем да. Потому что на любой вопрос, который я ему задам, у него есть ответ. И потом, я точно знаю, что он понимает всё происходящее не только у нас в стране. Но самое главное – его волнует наследие, которое он оставит. Ему хочется после себя оставить не разруху, а страну, в которой его будут вспоминать только добрыми словами. Ну какие у меня могут быть вопросы к президенту, когда я искренне понимаю все, что происходит. На нашу страну давят только по одной причине: они хотят как в 90-е получить право на нашу нефть и газ. Тем не менее на протяжении 20 лет у нас нет потрясений, нет революций, нет больше конфликтов «стенка на стенку». И, наверное, в этом есть заслуга нашего президента.

- Финальный вопрос. На примере Зеленского, кто из российских звезд шоу-бизнеса, на ваш взгляд, имеет потенциал стать президентом России?

– Никто. Нет достаточно компетентных и авторитетных лиц. Больше того тебе скажу. Такого, как Зеленский, на Украине тоже больше не выберут. Уверен, что он сам такого не ожидал. Просто так совпало, что вышел талантливый сериал, и общество восприняло его как руководителя. Это то же самое, из-за чего у нас доминируют украинские артисты. Это все звенья одной цепи. Талантливые люди, талантливый народ. Сериал «Слуга народа» стал самой крутой рекламной кампанией в истории человечества. Поэтому в нашей стране никогда ни за одного юмориста так точно никто не проголосует.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»