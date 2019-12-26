Петербурженка отработает смерть двухлетнего сына от голода. Она бросила ребёнка на пьяную няню и осталась на свободе

Кировский райсуд Петербурга вынес приговор Виктории Свинцовой, чей сын в январе 2019 года скончался от крайней степени истощения. Безразличной матери прописали трудотерапию на благо государства.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 декабря, Свинцову признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и причинении смерти по неосторожности. Она доверила своего маленького сына знакомой, которая не могла похвастаться благонадёжностью и оказалась не в состоянии обеспечить ему регулярное питание и должный присмотр.

Мальчик скончался 28 января – за два месяца до своего двухлетия. Врачи диагностировали крайнюю степень истощения. 31-летнюю мать арестовали по подозрению в убийстве, но доказать умышленное игнорирование физических потребностей сына следователи не смогли. Приятельница, привлечённая в качестве няни, состояние ребёнка не объяснила: следователи застали её пьяной, вскоре женщина умерла.

Свинцова полностью признала вину. Суд назначил ей два года исправительных работ. На этот срок в доход государства будут отчислять ежемесячно по 10% от её заработка. В начале года женщина не была официально трудоустроена, двое старших детей с ней не жили.



