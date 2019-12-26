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Общество
26.12.2019 13:46
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«Московские протесты» в главные события года у ВЦИОМ записали в шесть раз меньше россиян, чем у «Левада-центра»

Протесты в Москве, аресты протестующих и «московское дело» в список главных событий России 2019 года занесли лишь 2% россиян, которых опросил ВЦИОМ. Об этом 26 декабря сообщает сайт государственной службы социологии. 

ВЦИОМ

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Ранее аналогичное исследование опубликовал «Левада-центр». У независимых социологов протесты стали главным событием для 12% россиян. Каждый десятый респондент ВЦИОМ назвал главным событием уходящего года пенсионную реформу. 4% назвали Крымский мост. Рост налогов и повышение НДС стало главным событием для 2% россиян.

В рейтинге «политик года» у подчинённых директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова лидером получился Владимир Путин (47%). Сергей Лавров, как и в опросе «Левада-центра», опередил главу Минобороны Сергея Шойгу. 15% против 10%.


ВЦИОМ

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События в Сирии, которые ВЦИОМ трактует как «улучшение обстановки», для респондентов ВЦИОМ стали главным событием мирового уровня (9%). Встреча Путина с Зеленским в Париже – второе по значимости событие (3%). На третьем месте – победа Зеленского на президентских выборах.

Пенсионную реформу россияне вспомнили снова при анализе громких скандалов года. Повышение возраста выхода на пенсию попало на третье место в этом рейтинге (4%), уступив лидерство «допинговому скандалу» (7%) и «коррупции» (4%).

Топ-3 спортсменов года возглавили Хабиб Нурмагомедов (7%), Алина Загитова (7%) и Артём Дзюба (6%). Филипп Киркоров остаётся главным музыкантом. Его продолжает любить больше других людей с микрофоном на эстраде каждый двадцатый россиянин. Экс-супругу певца Аллу Пугачёву, которая попала на третье место, обогнал пианист Денис Мацуев.

Писателем года россияне назвали Александра Пушкина. «Наше всё» спустя 182 года после смерти смог обогнать «серебряного призёра» Дарью Донцову. На третье место респонденты ВЦИОМ поместили бывшего комбата ДНР Захара Прилепина. Главными журналистами стали Владимир Соловьёв (7%), Юрий Дудь (3%) и Ольга Скабеева (3%).

2019 год был «очень удачным» для 7% россиян, «в целом хорошим» для 47%. Каждый третий (33%) назвал его «скорее трудным», а каждый девятый (12%) – «плохим и очень тяжёлым». Что касается того, каким уходящий год был для страны в целом, то здесь уже преобладает негатив. «Очень тяжелым» 2019 год для страны назвали 15% россиян, «скорее трудным» – 43%. «В целом хорошим» он был только по мнению 30% граждан. 4% считают его «очень удачным».

Никуда не поедут на новогодние праздники 68% россиян. В другой город отправятся 28% респондентов ВЦИОМ. Заграничную поездку сможет себе позволить на каникулах лишь 3% граждан РФ.

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