Декриминализировать возврат валютной выручки и ограничить статью об ОПГ: Путин смягчает давление силовиков на бизнес

Законопроект об ограничении применения к бизнесу статьи Уголовного кодекса за организацию организованной преступной группы внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Также глава государства предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки.

Документ размещен 26 декабря в электронной базе Госдумы. В нем отмечается, что российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в иностранные санкционные списки. Поэтому предлагается зачисление или возврат денежных средств признавать уголовно наказуемыми только в случае, если они совершены лицом, ранее уже привлекавшимся за это к административной ответственности.

Также Путиным был внесен проект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества. На прямой линии президент говорил, что под неё можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона.

Проект федерального закона прямо уточняет, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица. За исключением случаев, когда юридическое лицо или структурное подразделение специально создавали для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Президент пообещал смягчение наказаний за экономические преступления в ходе встречи с представителями общественности Дальнего Востока 6 сентября. По мнению главы государства, «излишне прибегать» к содержанию под стражей подозреваемых по таким преступлениям нет.



