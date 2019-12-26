Spar прощается, но не уходит. Магазины ретейлера переводят на новое юрлицо

Владельцы «Торгового дома «Интерторг», закрывшего из-за долгов магазины Spar и «Семья», рассчитывают перезапустить бизнес после Нового года. Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, часть арендодателей и поставщиков ретейлера получило предложение перезаключить договоры с новым юрлицом «Спар Спб».

Ранее наше издание сообщало, что это предприятие было зарегистрировано в начале ноября. Изначально учредителем значился некто Григорий Кравцев. Владелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев сообщал, что не имеет отношения к ООО «Спар СПб». Но 23 декабря стал его единоличным владельцем, следует из данных ЕГРЮЛ.

Мушвиг Абдуллаев не ответил на вопрос «Фонтанки». Генеральный директор Spar Russia B.V. (представительство нидерландской компании, которое заключило с «Интерторгом» договор франчайзинга — прим.ред.) Сергей Локтев также воздержался от комментария по поводу перехода к новому юрлицу прав на бренд Spar.

По словам контрагентов ретейлера, 27 декабря станет последним рабочим днем для оставшихся 10 магазинов и большинства сотрудников центрального офиса ретейлера. Компания освобождает торговые помещения, их собственники ищут новых арендаторов. Но ажиотажа нет: Х5 Retail Group, достигшей доли рынка в 25%, запрещено открывать новые точки предписанием УФАС, «Магниту» площади «Семьи» и Spar не слишком подходят из-за формата, говорит владелица агентства торговой недвижимости Екатерина Лапина.





Часть собственников недвижимости утверждают, что «Интерторг» не расторг с ними договоры аренды и просит перезаключить его на «Спар Спб». По телефону справочной службы Spar «Фонтанке» сообщили, что сеть намерена продолжить работу, но сколько именно магазинов будет функционировать, не уточнили.

Вероятно, при таком сценарии прежнее юрлицо — ТД «Интерторг» — ждет банкротство. На данный момент в арбитраже сумма исков, поданных к компании, превысила 4 млрд рублей. Павел Смирнов, директор торгового дома «Энерго», в интервью «Новому проспекту» оценил общий объем долга перед контрагентами в 8 млрд рублей и еще в 7 млрд рублей — задолженность перед Сбербанком.