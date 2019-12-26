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01.01.2020 10:45
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Опохмеляйтесь с «Фонтанкой» изящно. Если можете

Десять необычных способов разбудить мозг и печень. И встретить утро 1 января.

Опохмеляйтесь с «Фонтанкой» изящно. Если можете

автор фото Рамиль Гали/Коммерсантъ

Даже небольшие или временные нарушения нормального состояния или нормальной жизнедеятельности организма следует понимать как болезнь – так решил суд Германии и официально в ушедшем году признал похмелье болезнью. И от нее, как и от любого недуга, существует множество народных способов избавления. «Фонтанка» искала самые необычные. 

Редакция «Фонтанки» напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Приведенные ниже методы даны исключительно в ознакомительных целях.

«Укуси меня, пчела!» 

Якобы этот метод поправки состояния здоровья известен со времен Древней Руси. Он один из самых странных, его относят к временам Ивана Грозного. Будто бы тогда верили, что избавиться от недуга можно после того, как человека ужалит пчела, а он при этом опрокинет стопку. Считалось, что «пчелиный метод» вводит организм в анафилактический шок, а похмелье сразу же проходит. Не спешите будить этих трудолюбивых насекомых — сначала проверьте, нет ли у вас аллергии на их яд. 


«Страдающий ублюдок»

Этот вариант больше похож на исторически верный. Коктейль был разработан барменом Джо Скиаломом в Каире и стал известен во время Второй мировой войны. Будто бы  британские солдаты были застигнуты врасплох войсками Эрвина Роммеля после ночи пьянства. Армия послала телеграмму с просьбой срочно доставить несколько галлонов знаменитого средства от похмелья под названием «Страдающий ублюдок». Чудодейственный напиток был отправлен в казармы, солдаты выздоровели и победили немцев во втором сражении при Эль-Аламейне. Для этого средства понадобятся абсент, джин, куантро, аперитив Lillet Blanc и лимонный сок.

Чисто монгольское удовольствие

Если «Кровавая Мэри» для вас – слишком банально, то попробуйте ее аналоги. Похмельные монголы, например, употребляют маринованные глазные яблоки овец в томатном соке с возможным добавлением алкоголя для достижения все того же антипохмельного эффекта. Жители степей в древности верили, что поедание органов здоровых животных продлевает их жизнь. Глазные яблоки, возможно, и обладают высоким содержанием антиоксидантов, высоким уровнем витамина С и ретинола (животной формы витамина А), но как вы после этого будете смотреть им в глаза (баранам и овцам хотя бы)?

Идите в поле, ищите... чертополох

Эта трава, как уверяют ее потребители, богата антиоксидантами, будто бы ее поедание – один из проверенных действенных способов быстро помочь печени реабилитироваться. Эффективность молочного чертополоха (он же – расторопша, святой чертополох) для очищения от токсинов подтверждена, это распространенное лекарственное растение. Содержит флавоноиды – вот они-то вам в помощь не только для избавления от состояния  похмелья, но и от последствий переедания. 

Очень острая "Кровавая Батра"


Еще одна разновидность "Кровавой Мэри" для тех, кто любит погорячее. От стандартного коктейля ее отличает использование лайма, зеленого перца чили и семен бенгальской горчицы. Именно их добавление обеспечивает глубину вкуса и оживляет организм наутро. Для похмельного коктейля понадобятся 150 мл томатного сока, 10 мл молотых семян горчицы, 1 зеленый перец чили, 10 мл свежевыжатого сока лайма, 50 мл водки, чайная ложка мелкой морской соли и молотого черного перца.

«Цветок смерти» вам в помощь

Это, наверное, самый изящный способ побороть похмелье. Для его изготовления вам понадобятся шампанское, грушевая водка, сироп и цветок гибискуса, который известен также как «цветок смерти». 45 граммов водки, 7 граммов сиропа, цветок и холодное шампанское. Это немного крепче, чем другие коктейли с шампанским, из-за водки, так что не надо пить так же быстро, как «Мимозу».

Мексиканский национальный рецепт

В Мексике, где предпочитают пить текилу, с ее помощью лечатся и на следующий день. Для этого вам придется сделать коктейль «Палома»: кактусовая самогонка, четверть лимонного сока, побольше содовой, лайм, клубника, соль, лед и самый важный ингредиент – свежий грейпфрутовый сок. Считается, что соль и сахар из сока пополнят электролиты, а цитрусовые дадут необходимые витамины. Действенность метода подтверждает лишь то, что этот коктейль можно встретить в барах США, куда его с собой привезли мексиканские мигранты.

Michelada

Для любителей пива у мексиканцев тоже есть способ «поправиться». Для этого потребуется особо острый соус, лайм и пиво. Смочите ободок стакана лаймом, затем обваляйте его в соли. Наполните стакан льдом и добавьте соус и сок лайма. Все это теперь надо залить пивом и украсить долькой лайма.

Итальянский рецепт 

У итальянцев есть свои изящные способы справиться с похмельем. Для этого возьмите бокал шампанского, кюрасао, немного бренди и самый важный ингредиент – итальянский травяной бальзам Фернет-Бранка. Сочетание бальзама с алкоголем уже сто лет используют для борьбы с побочными эффектами излияний накануне. Особенно хорошо рецепт влияет на пищеварение.

Рецепт Кристофера Росса с кленовым сиропом

Этот коктейль, названный «Рецидив», придумал американский журналист и презентовал в своей рубрике Eatocracy на CNN. В него входят биттер, лимонный сок, ром и кленовый сироп. Острые горькие напитки взбодрят, а кленовый сироп сделает напиток легким. Росс настаивает, что его творение очищает организм – из-за входящих в его состав сока и сиропа.

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"

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