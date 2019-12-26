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Авто
26.12.2019 13:14
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Конкурент Tesla показал на видео, как его пикап делает разворот на 360 градусов на месте

Конкурент Tesla показал на видео, как его пикап делает разворот на 360 градусов на месте

Американский стартап Rivian, который называют конкурентом Tesla в области инновационных технологий, опубликовал видеоролик со своим электрическим пикапом RT1, в котором продемонстрирована работа режима «танковый поворот». Автомобиль способен разворачиваться на 360 градусов ровно на одном месте, как будто стоит на крутящейся платформе.

Это возможно благодаря тому, что на каждом колесе большого пикапа установлено по одному электромотору, объясняет 26 декабря Autonews. Моторы могут работать независимо друг от друга, вращая колеса в разных направлениях, что обеспечивает пикапу невероятную маневренность как на трассе, так и в условиях бездорожья.


Видео: YouTube/Rivian

Компания Rivian стала известна в конце 2018 года, когда показала свою первую разработку – пикап RT1. Затем последовал семиместный внедорожник RS1. Из любопытных особенностей – автомобили Rivian могут подзаряжать аккумуляторы друг друга при помощи специального кабеля. К 2022 году компания планирует выпустить и поставить первые 10 тысяч пикапов.

Пока Rivian построил только несколько тестовых и выставочных экземпляров, но сумел заполучить примерно полтора миллиарда инвестиций от Amazon, Ford и инвесткомпании Cox. Весной 2019 года стало известно, что концерн Ford инвестирует в Rivian 500 миллионов долларов. Соглашение предусматривает совместную разработку батарей следующего поколения и создание «совершенно новых» электрических моделей, информации о которых пока нет. Осенью 2019 года лидер интернет-торговли Amazon заказал у Rivian партию из 100 тысяч электрических пикапов для службы доставки.


 

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