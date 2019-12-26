«Сценарии постоянно обсуждаются». В Кремле рассказали про отмену НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал сообщения СМИ о том, что налог на доходы малоимущих россиян может быть отменен. По его словам, в Кремле обсуждают этот вопрос.

«Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует», – цитирует 26 декабря заявление Дмитрия Пескова агентство ТАСС. При этом, по его словам, власти ведут обсуждение возможных сценариев «на постоянной основе».

Напомним, что 26 декабря газета «Ведомости» сообщила, что руководство страны обсуждает отмену НДФЛ для малоимущих, введение для всех работающих граждан вычета из налога, который будет составлять сумму прожиточного минимума или даже превысит его. При этом ставка налога может быть повышена до 16 процентов. В правительстве, Минэкономразвития и Минфине эту информацию ранее не комментировали.



