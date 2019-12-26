«Новогодний фейерверк в ФБК». В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обысками, Навальный задержан

В Фонде борьбы с коррупцией проводится обыск. Об этом утром 25 декабря в соцсетях сообщают сотрудники ФБК и основатель фонда Алексей Навальный. Они опубликовали видео того, как сотрудники правоохранительных органов вскрывают дверь в офис.

Новогодний фейерверк! В ФБК pic.twitter.com/2DKAsCfekI — Николай Ляскин (@nlyaskin) December 26, 2019

Леонид Волков уточнил, что в офисе находятся около 40 человек. Он напомнил, что по четвергам в ФБК проводится летучка, когда все сотрудники находятся на рабочем месте.

«В 12.20 начался обыск в ФБК и на студии. То есть сейчас просто вынесут опять все оборудование, только и всего. И отожмут максимальное количество телефонов и ноутбуков у сотрудников», – написал Волков в своем телеграм-канале.





Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что задержан Алексей Навальный.

«Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск», – написала она в твиттере.

Официально пока неизвестно, с чем связаны обыски. Волков предположил, что это продолжение «дела ФБК». Напомним, с августа 2019-го Следственный комитет расследует уголовное дело против ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, сотрудники вносили на счета фонда средства, приобретенные «заведомо преступным путем».