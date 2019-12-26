Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» обсудил итоги 2019 года

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

25 декабря состоялось последнее в 2019 году заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены предварительные итоги уходящего года и обозначены планы на 2020 год.

Кроме того, в рамках Набсовета после прохождения процедуры согласования с ЦБ РФ директор Московского филиала Банка Кирилл Кузнецов утвержден членом Правления Банка «Санкт-Петербург».

Кадровое решение принято с соответствии с обновленной Стратегией, в рамках которой Банк активно развивает бизнес в Москве, предлагая московским компаниям и физическим лицам полный спектр услуг классического финансового учреждения.

Среди предварительных итогов 2019 года были отмечены: рост кредитного портфеля на 10%, рост числа клиентов на 10%, активизация в новых направлениях, таких как комиссионный бизнес, цифровой бизнес. Так, по данным на 1 декабря 2019 года доля онлайн-продаж продуктов Банка достигла 58%, увеличившись за 2019 год на 16 процентных пунктов. Уже сегодня более 60% всех клиентов Банка «Санкт-Петербург» активно используют электронные каналы – это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков.

В качестве планов на 2020 год обозначены прирост корпоративного портфеля не менее чем на 15% и розничного на уровне около 10%, а также рост доли цифрового бизнеса Банка не менее чем на 10%.

«2019 год – успешный год для Банка «Санкт-Петербург». Банк на протяжении четырех кварталов демонстрировал стабильные результаты. Безупречная репутация и доверие клиентов, наряду с нашими успехами в реализации обновленной Стратегии, которая уже показала свою эффективность, позволяют нам с уверенностью смотреть в наступающий 2020 год», – отметил Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

Сегодня Банк «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших частных банков России с сильным и позитивным брендом, завоевавшим доверие и поддержку клиентов. В Банке обслуживается около 2,4 млн частных лиц и более 50 тыс. компаний в 63 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Банк занимает 14 место по объему активов среди российских банков. Банк гордится занимаемой долей на рынке, долгосрочными отношениями с клиентами, мощной командой профессионалов и своей репутацией.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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