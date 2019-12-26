Кредитный портфель банка «Санкт-Петербург» вырос за год на 10%

Банк «Санкт-Петербург» по итогам 2019 года увеличил свой кредитный портфель на 10%, на столько же выросло и число клиентов.

Как сообщают в банке 26 декабря, по итогам года удалось активизировать работу в новых направлениях, например в комиссионном и цифровом бизнесе. Так, доля онлайн-продаж банка в этом году выросла на 16 процентных пунктов и на 1 декабря 2019 года достигла 58%. Цифровые каналы сегодня уже используют более 60% всех клиентов банка. В 2020 году банк планирует увеличить корпоративный кредитный портфель на 15%, розничный – на 10%, а также добиться роста цифрового бизнеса банка не менее чем на 10%.



