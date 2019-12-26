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26.12.2019 12:45
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Таможня под Новый год оставила петербурженок без «уколов красоты». Коробки с омолаживающим средством не пустили через эстонскую границу

Пешеходы, пересекающие границу в Ивангороде, попытались пронести в Россию косметическое средство для омоложения лица. Шприцы с инъекциями нашли у двух женщин, но более объёмную посылку протащил мужчина.

Как рассказали «Фонтанке» на Кингисеппской таможне 26 декабря, за сутки через пешеходный погранпост в Ивангороде сразу три человека пытались пронести незадекларированный товар в Россию. Так, две жительницы эстонской Нарвы прихватили с собой 17 коробок со шрицами, предназначенными для уколов красоты (популярная гиалуроновая кислота). Объёмы они объяснили личным пользованием. Путь они держали в салон красоты в Петербурге. 

У жителя Ивангорода оказался более увесистый груз — 46 коробок с косметикой. Действовал он по заданию незнакомца из Нарвы, который обещал вознаграждение.

«Во всех трех случаях имеет место нарушение таможенного законодательства. Такое количество товара не попадает под категорию для личного пользования. Стоит отметить, что стоимость одного такого укола в России начинается от 10 000 рублей», — уточнили в таможне. 


В отношении переносчиков «уколов красоты» составлены административные протоколы по части 1 стати 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).

 

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