«Шпионские очки» из Финляндии не дошли до петербуржца. Пулковская таможня отправила их на проверку

Заказавший в соседней стране очки с функцией видеозаписи россиянин не получит их к Новому году, так как экспертиза должна выяснить, является ли устройство «шпионским».

Посылку «поймали» на Пулковской таможне. Должностные лица подозревают, что россиянину прислали из Финляндии устройство для негласного получения информации.

«В международном почтовом отправлении находились велосипедные очки, а также очки со встроенной камерой, на дужках которых были кнопки для включения устройства и осуществления съемки», – сообщили 26 декабря «Фонтанке» таможенники.





В ведомстве решили отправить «шпионскую штучку» на экспертизу.

Пулковская таможня напоминает, что приложение №16 к решению Евразийской экономической полиции запрещает ввоз в Россию «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» без лицензии. При этом владельцев некоторых «шпионских устройств» в августе текущего года вывели из-под уголовной ответственности после череды резонансных дел. Внимание к проблеме привлекли на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2017 году. Тогда главе государства рассказали о курганском фермере, который стал фигурантом уголовного дела после покупки GPS-маячка для коровы, отбивающейся от стада. Генпрокуратура пообещала разобраться со всеми подобными случаями. В марте 2018-го дело фермера прекратили. В августе 2019 года Владимир Путин подписал поправки в Административный и Уголовный кодексы, разъясняющие понятие «шпионских устройств».