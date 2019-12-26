Жилой комплекс «Образцовый квартал 5» введён в эксплуатацию

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Объект стал продолжением жилой застройки на Царскосельских холмах, где строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.

25 декабря 2019 года Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдано Разрешение на ввод в эксплуатацию под номером № 78-16-68-2019. При этом Разрешение на строительство ЖК «Образцовый квартал 5» действительно до 2021 года.

– Досрочная сдача домов стала для нас традицией, – говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. – Сократить сроки строительства удаётся за счет эффективности управления работами подрядных организаций на объектах и чёткого планирования. Мы тщательно подбираем подрядчиков и контролируем их работу, но опережение сроков – это не самоцель. Главное для нас – качество строительства.

Малоэтажных жилые комплексы «Образцовые кварталы» находятся в Пушкинском районе. Они придутся по душе тем, кто ценит экологию и комфорт. В состав «Образцового квартала 5» входят четыре пятиэтажных дома (пятый этаж – мансардный) на 383 квартиры. Высота потолков – 2.75 м, на мансарде достигает 3,8 м. Дома строятся по кирпично-монолитной технологии, они оборудованы малошумными лифтами Schindler и крышными газовыми котельными. Несомненное преимущество проекта – тёплые водяные полы немецкой компании REHAU. В каждой комнате установлен терморегулятор, а отсутствие радиаторов позволяет реализовать любое дизайнерское решение в интерьере. В просторных дворах выполнено озеленение: посажены около 300 хвойных деревьев и декоративных кустарников, размещены детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых. Спроектирована парковка на 241 машиноместо.

Сейчас производится постановка жилого комплекса на кадастровый учёт. После этого дольщики смогут получить ключи и оформить собственность. Оставшиеся квартиры застройщик будет продавать по договору купли-продажи.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya