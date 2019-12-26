Дом, в котором жил будущий президент США. Особняк Бракгаузен на набережной Лейтенанта Шмидта признали памятником

В Петербурге дом № 3 на набережной Лейтенанта Шмидта был включен в реестр памятников регионального значения. Об этом сообщил 26 декабря комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). В XIX веке в нем жил посол, будущий президент США Джеймс Бьюкенен.

Владелец здания разрабатывает проектную документацию по реставрации и приспособлению здания к современному использованию. В акте по результатам историко-культурной экспертизы, которая была выполнена в феврале 2019 года, указывается, что собственником является ООО «Альянс». По данным СПАРК, компанией с ноября 2017 года владеет Андрей Жуков. Связаться с компанией не удалось. В настоящее время особняк не эксплуатируется.

Как указано в акте, историческая отделка большинства помещений утрачена, но при этом сохранены несколько парадных интерьеров с комплексной художественной отделкой на разных этажах здания, включая парадную лестницу лицевого корпуса.

Особняк А. М. Бракгаузен (Л. К. Эстеррейха) был построен в 1720-х годах по проекту Жан-Батиста Леблона. В 1823 году его коллега Викентий Беретти перестроил здание, в том числе изменил облик фасада. Тогда же в особняк заселился Джеймс Бьюкенен, который впоследствии стал 15-м президентом Соединенных Штатов (1857 – 1861). Он писал, что «занял очень хороший дом на берегу Невы с прекрасным видом на эту величественную реку и корабли, входящие в этот изумительный город...». В 1872 – 1873 годах уже архитектор Роберт Гедике осуществил новую перестройку, оформив фасад и отделку в стиле Людовика XVI. Автор добавил парадную лестницу.



