В Финляндии начинаются рождественские распродажи
После Рождества, которое финны празднуют 25 декабря, стартует сезон распродаж. Некоторые магазины начали снижать цены ещё до праздника.
В Финляндии во время мягкой зимы обычно бывает больше выгодных предложений по тёплой одежде и экипировке для зимних видов спорта.
На распродажи указывают следующие надписи на витринах:
• Alennusmyynti – alennus – ale – продажа со скидкой, скидка;
• Tarjous – специальное предложение;
• Osta 3 (kolme), maksa 2 (kaksi) – три вещи по цене двух;
• Loppuunmyynti – tyhjennysmyynti – распродажа, тотальная ликвидация (например, перед закрытием магазина).
Напомним, что 26 декабря многие магазины закрыты или работают по сокращённому графику – в Финляндии это выходной день. А вот в ближайший уик-энд на границе ожидаются пробки. По прогнозам пограничников, шопинг-туристы и отдыхающие массово поедут в Суоми уже в пятницу, 27 декабря. Как не попасть в пробку, читайте в материале «Фонтанки».
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Справка:
НДС на непродовольственные товары в Финляндии составляет 24%. На продовольственные – 14%. Тот, кто проживает за пределами ЕС, имеет право вернуть часть НДС через Tax Free или Invoice. Это даёт возможность сэкономить от 10 до 16% (чаще все же около 10) от стоимости товаров. Оформление чеков «Такс Фри»(Tax Free) производит большинство крупных магазинов Финляндии. Об этом говорят таблички и флажки с надписью Tax Free Shopping.
Шопинг за границей россиянам омрачает одно — ФТС «урезала» с 2019 года лимит на беспошлинный ввоз товаров в Россию на машине. Сумма покупки не должна превышать 500 евро, а вес — 25 кг.
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