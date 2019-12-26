В Финляндии начинаются рождественские распродажи

После Рождества, которое финны празднуют 25 декабря, стартует сезон распродаж. Некоторые магазины начали снижать цены ещё до праздника.

В Финляндии во время мягкой зимы обычно бывает больше выгодных предложений по тёплой одежде и экипировке для зимних видов спорта.

На распродажи указывают следующие надписи на витринах:

• Alennusmyynti – alennus – ale – продажа со скидкой, скидка;

• Tarjous – специальное предложение;

• Osta 3 (kolme), maksa 2 (kaksi) – три вещи по цене двух;

• Loppuunmyynti – tyhjennysmyynti – распродажа, тотальная ликвидация (например, перед закрытием магазина).

Напомним, что 26 декабря многие магазины закрыты или работают по сокращённому графику – в Финляндии это выходной день. А вот в ближайший уик-энд на границе ожидаются пробки. По прогнозам пограничников, шопинг-туристы и отдыхающие массово поедут в Суоми уже в пятницу, 27 декабря. Как не попасть в пробку, читайте в материале «Фонтанки».





Ранее по теме:

Шопинг в Финляндии. Куда отправиться на распродажи

Блошиные рынки и секонд-хенды Хельсинки. Гид «Фонтанки» по заповедникам «модной охоты»